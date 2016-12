‘Josele’ Aguilar s’apropa a l’FC Andorra i Sergio Moreno interessa

Les baixes de llarga durada, com la del migcampista Oriol Roch per una greu lesió al genoll i també del lateral Aleix Cisteró durant dos mesos per trencar-se la mandíbula obliguen l’FC Andorra a anar al mercat. El club presidit per Albert Ferré ha rebut l’oferiment de molts jugadors, però dos d’ells s’acosten a l’entitat. Un és el davanter de l’FC Lusitans, que ja té la baixa en poder seu, José Antonio Aguilar, més conegut com a Josele, que ahir ja es va entrenar a les ordres d’Emili Vicente per intentar convèncer el tècnic lleidatà. El golejador, de 27 anys, va arribar a l’FC Lusitans després de jugar durant mitja temporada amb la UE Sant Julià. Va arribar al país procedent del Cerdanyola del Vallès i també ha jugat amb el Terrassa, el Blanes, el Ripollet, el Premià de Mar o l’Alzira. Aquesta temporada ja portava quatre gols en nou partits. Josele es va lesionar en la jornada 10 per un problema muscular i després ja no va tornar a jugar amb l’FC Lusitans. Un home amb gol i també bon llançador de faltes directes. “Tinc ganes de tornar a sentir-me jugador i a veure si supero aquesta prova amb l’FC Andorra”, va dir el davanter e­garenc.

L’altre reforç podria ser de luxe. Avui hi ha una reunió del club amb el migcampista internacional per Andorra Sergio Moreno. El jugador, de 29 anys, va demanar la baixa de l’Ontinyent de la Tercera Divisió espanyola després que el president del club marxés i comuniquessin als jugadors que hi hauria problemes de pagament de les seves fitxes. El migcampista andorrà va demanar la baixa i treballa també amb l’interès del Ciudad Real i l’Aguilas. “No em desagrada l’opció de tornar a Andorra per jugar a l’FC Andorra i ajudar l’equip a pujar a Tercera Divisió espanyola”, va reconèixer Moreno.

El proper partit de l’FC Andorra és el 4 de gener contra el Llagostera B i hi podria haver moltes novetats ja que, a banda d’aquests dos fitxatges que s’estan treballant per reforçar la plantilla d’Emili Vicente, no podran jugar el porter Ferran Pol perquè es troba a l’Argentina de vacances, el migcampista Albert Moñino per una elongació a l’abductor i el sancionat Emili García per acumulació de grogues. Per tant, podria ser el debut del porter suplent Francesc Cabrera, més conegut com a Patet, i de la convocatòria del porter juvenil Francisco Xesco Pires.