Joan Verdú finalitza segon al gegant de Cerro Castor

Els bons resultats de la pretemporada de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) continuen. L’esquiador Joan Verdú va acabar en segona posició en el gegant de la Copa de Sud-amèrica a Cerro Castor (Argentina). Verdú va fregar el triomf amb un crono d’1.35,85, a 0,93 del guanyador, el francès Cyprien Sarrazin. El podi el va tancar l’argentí Sebastiano Gastaldi amb 1.36,39. Per la seva banda, Àxel Esteve va ser 14è a 2,85 del primer classificat i Robert Solsona va ser 18è. Marc Oliveras va acabar 19è; Matías Vargas, 20è; Arià Missé, 21è, i Xavi Salvadores, 23è. Josh Alayrach no va acabar la primera mànega.

En categoria femenina, la millor andorrana va ser Carmina Pallàs, que va acabar en 14è lloc amb 1.41,82, a 3,92 de la guanyadora, la francesa Adeline Baud Mugnier. Sissi Hinterreitner va ser 22a i Sara Raméntol no va acabar la segona mànega. Qui no va acabar la primera va ser Mariona Raméntol.