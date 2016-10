Implicació total de dos ‘isards’

El rugbi és un esport en què tradicionalment s’ha donat una gran importància als valors morals. Des de ben petits als jugadors se’ls ensenya una sèrie de qualitats positives, com són la companyonia, l’honestedat, el respecte, la disciplina, la lleialtat, el sacrifici i l’altruisme. A diferència d’altres esports d’equip, en el rugbi els jugadors no acostumen a discutir als àrbitres les seves decisions ni tracten d’enganyar-los per treure partit de les seves decisions. Aquí al país és un esport molt important amb què cada internacional

–hagi nascut on hagi nascut– se sent tremendament identificat. El combinat dirigit per Jeannot Martinho tindrà baixes importants a la primera línia, com Galaktion Gagnidze, Bruno Comas i Edisher Jamrulidze, i per tant ha hagut de trucat al georgià, totalment seleccionable, Giorgi Reikhasvili, que enguany milita a un club del seu país, l’RC Army. El jugador vindrà de Geòrgia per disputar els dos partits corresponents al Rugby Europe Championship, Conferència 1 Sud. El primer partit serà dissabte, a les sis de la tarda, a l’Estadi Nacional contra Malta i el segon, a les dues del migdia a Split, contra Croàcia. Un isard totalment implicat en la causa, i no és l’únic, ja que la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) també ha convocat Martin Dawson, que és a Gal·les vivint i estudiant. “Tots dos són seleccionables i han vingut. Els necessitem i estem totalment agraïts que vinguin amb la selecció”, va assegurar el president de la FAR, Xavi Vilasetrú. La FAR els paga el desplaçament i els jugadors vénen encantats a defensar els colors de la seva selecció. Tota una mostra d’implicació. Les altres novetats de la llista són Pere Aràjol i Paco Rubia. Els andorrans que militen a l’FC Barcelona tampoc faltaran a la doble cita. Els isards, qüestió d’implicació.