Fent passos ferms cap a l’absoluta

Set anys sense selecció absoluta d’hoquei patins. L’última cita va ser en el Mundial A que es va disputar a Vigo, i la fornada dels sub-20 i amb algun altre jugador un xic més gran d’edat, però no tant, ha animat la Federació Andorrana de Patinatge (FAP) a competir en els propers World Roller Games, que es disputaran a Nanjing el setembre del 2017 amb el ressorgiment de la selecció absoluta. L’ens presidit per Lluís Pallarés farà un esforç econòmic, com també l’hauran de fer els jugadors per ser presents a Nanjing, ja que en principi aquesta competició estava destinada a fer-se a Barcelona, però les retallades de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la van enviar a la Xina.

“Seran més diners i vam pensar... ¿per què no? I ens hem animat”, va assegurar el president de la FAP, Lluís Pallarés, que ja tenia en el projecte de la junta, com a principal objectiu, la recuperació de la selecció absoluta. “Això volíem, perquè tenim jugadors joves que estan a Primera Catalana amb l’Andorra Hoquei Club, d’altres que juguen a Catalunya i alguns veterans que ens podrien ajudar i tenen un cert nivell tots plegats. El resultat d’avui [ahir per al lector] contra Anglaterra ens dóna molta moral de cara a l’any vinent i la cita a Nanjing. Estem convençuts de tenir una selecció competitiva”, va reconèixer Lluís Pallarés, que va explicar quin tipus de competició són uns World Roller Games. “És com un Mundial. Es planteja fer com una distribució de grups entre tots els països participants, però encara no està del tot clar perquè s’ho han de mirar.”

L’Europeu sub-20 de Pully serà de les últimes opcions de competir en aquestes categories de base, com és el cas de Gerard Miquel (segon equip de l’FC Barcelona) o Oriol Antequera (Mataró). “Amb Anglaterra hem guanyat, però quasi ens donen un ensurt en algunes fases del partit. Ens ha costat una miqueta. La majoria dels nostres jugadors tenen 18 anys, i això ens dóna molt de recorregut. Són jugadors amb molt marge de millora.” Per Lluís Pallarés, aquesta generació de jugadors promet, i molt. ¿Quin és el secret? “Els jugadors han anat seguint jugant a hoquei patins. Estan junts des de la categoria prebenjamí i han continuat. No se n’han anat a l’esquí, com feien normalment. Per tant, tindrem una selecció absoluta plenament competitiva.” També comptarà amb la inclusió de Llorenç Miquel, que milita a la Nacional catalana amb el Sant Just després d’haver-se format al Barça i passar pel Vilafranca de l’OK Lliga. Un altre també podria ser Wiffy Balart, que ja fa tres anys que resideix al país, i també Àlex Martín. Tots dos jugadors de l’Andorra Hoquei Club, que competeix a Primera Catalana.

Després del 2009 sembla que ja arriba una nova selecció absoluta i que si no passa res tindrà molt més recorregut que l’anterior, ja que es tracta de jugadors molt joves i que arriben molt preparats. El millor exemple és veure’ls competir de tu a tu amb seleccions potents en l’Europeu sub-20.

La sub-20 continua invicta a l’Europeu en reaccionar a temps contra Anglaterra i avui es juga estar a la segona posició contra Portugal

Empat contra la potent Itàlia i victòria contra Anglaterra. La selecció sub-20 continua invicta a l’Europeu de la seva categoria, que es disputa a Pully (Suïssa), i avui (20.30 hores) s’enfronta a Portugal a la recerca de la segona posició, per tenir d’aquesta manera un encreuament amb una selecció inferior com Alemanya o Suïssa i no acabar tercera, ja que es podria trobar o França o Espanya. Els de Roger Corral van reaccionar a temps i van superar per 5 a 3 Anglaterra, que arribava al partit després de perdre per 8 a 1 contra Portugal. Els andorrans es van avançar ben aviat al marcador i al minut 4 ja vencien per 1 a 0 amb un gol d’Arnau Dilmé després de superar el porter Thomas Allander. Quatre minuts després va marcar Oriol Antequera, però la parella arbitral –un italià i un portuguès– van anul·lar el gol perquè l’andorrà va marcar amb el patí. Anglaterra va empatar abans del descans amb un gol d’Alexander Mount. A la represa, Joshua Branchett va avançar els anglesos i certificava la remuntada. Tot i així, Marc Pallarés va empatar després d’una assistència d’Anton Borrell. El porter Carlos de Sousa va ser expulsat per blava directa –dos minuts fora de la pista– i Mount va fer el 2 a 3 de penal. Anglaterra va endurir el seu joc i va rebre dos expulsats fins que Gerard Miquel es va posar l’equip a l’esquena amb dos gols i després va intervenir en el gol en pròpia meta de Mount. “Estem molt il·lusionats i ara toca pensar en Portugal”, va indicar Roger Corral.