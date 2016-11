Estar entre els vint primers a la Copa del Món, objectiu de la Federació

L’equip nacional d’esquí de muntanya encara una nova temporada amb l’objectiu de “formar atletes perquè puguin competir a l’elit i amb resultats a nivell mundial”, segons va dir el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Jaume Esteve. Els resultats que espera el seleccionador, Marc Pimienta, per al nivell sènior a la Copa del Món és consolidar el 25è lloc de l’any passat en masculí, tot i que estar entre els vint primers ja seria “un èxit”, va dir. En femení, la posició hauria d’estar entre les deu primeres o les sis. Pimienta va afegir que el temps respecte del primer classificat s’hauria de mantenir, d’un 17% en individual i d’un 12% en vertical.

Els sèniors en categoria masculina seran Xavier Areny, Jordi Solé, Joan Albós i David Albós, mentre que en femení Maria Fargues serà l’única representant. En sènior espoir hi haurà Marc Font i Ewan Prieto i en júnior, David Pérez, Sergi Casabella, Arnau Soldevila, Martí Torregrossa i Diego Cancelós. A banda, ahir també es va donar a conèixer que la corredora Sophie Dusautoir tornarà a competir. “Està preparant especialment la vertical de la Font Blanca”, va explicar Pimienta.

L’equip tècnic es manté sense canvis respecte de la temporada passada amb Marc Pimienta com a seleccionador, Ferran Vila com a tècnic dels sèniors, Xavi Comas com a tècnic dels júniors i Carlo Ferrari com a director tècnic. Completen l’equip un metge, una preparadora mental i una dietista.

Després de dues estades aquesta tardor, la primera gran cita de la Copa del Món serà el 21 de gener amb la Font Blanca. El 28 de gener hi haurà una prova a França (individual i esprint); l’11 de febrer serà el primer cop que competeixen a Turquia (individual i esprint); el 24 de març, a Itàlia (individual, vertical i esprint), i el 7 d’abril hi haurà l’última prova per tancar la Copa del Món a la Vall d’Aran (individual i esprint). A més, aquest any també hi ha Campionats del Món, que tindran lloc el 24 de febrer a Transcavallo, a Itàlia.

L’atleta que el seleccionador va qualificar com a “punta de llança” de l’equip masculí, Xavier Areny, va destacar que el seu objectiu per a aquesta temporada són les individuals i els esprints de les copes del món i els campionats del món. El corredor va explicar que “crec que encara estic en progrés, no em trobo estancat, i m’agradaria superar els resultats de l’any passat”. Així mateix, va indicar que la pretemporada ha estat “excel·lent” i per això considera que, “si tot em respecta”, aquest fet s’hauria de traduir en resultats. Amb tot, l’esquiador va dir que encara que en individual l’any passat va tenir molts bons resultats, en “les verticals sóc la cua de llança”. Per això va destacar el paper que cada atleta té a la federació.

El perfil dels corredors segons el seleccionador

Pimienta va presentar un per un els atletes que formen l’equip d’esquí de muntanya. De Maria Fargues va destacar que és la punta de llança femenina i que torna d’una lesió. De Jordi Solé va dir que és un corredor experimentat i amb qualitats en cursa vertical. A Xavier Areny el va qualificar com la punta de llança de l’equip masculí després que l’any passat sorprengués. De Joan Albós va indicar que és el més veterà i que va “mà a mà” amb Areny. David Albós és polivalent, va dir, i tot i que l’any passat va tenir una lesió va destacar pels seus resultats, que espera que aquest any millorin. Quant a les promeses va afirmar que Marc Font es prepara per a curses individuals i Ewan Prieto per a verticals. El seleccionador va dir que a tots dos els espera una temporada difícil ja que hauran de rivalitzar amb l’elit.

Més recursos si l’esquí de muntanya es converteix en un esport olímpic

El president de la Federació Andorrana de Muntanyisme va destacar que si als Jocs Olímpics de Pequín s’hi incorpora aquest esport l’esquí de muntanya farà un salt endavant molt important perquè “no hi ha res més motivant que participar en uns Jocs Olímpics”. En aquest sentit va posar en relleu que quan esdevingui esport olímpic molts països hi destinaran més recursos. Per això va advertir que si cal fer un salt endavant també caldrà un suport al darrere. Avui, la Federació Andorrana de Muntanyisme rep el suport econòmic de la secretaria d’Estat d’Esports del Govern i l’esponsorització de MoraBanc i Viladomat Esports, entre altres patrocinadors. Esteve va destacar també que abans la pràctica de l’esquí de muntanya era una cosa estranya però cada cop, en els darrers anys, és un esport que ha anat creixent i al qual s’ha anat donant més consideració.