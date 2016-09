Emmirallat en Zaza Pachulia, el cosí

Zaza Pachulia, el primer georgià d’arribar a la coneguda com la millor lliga del món, l’NBA, és el millor exemple per a Beka Burjanadze. De fet, el fitxatge del Bàsquet Club MoraBanc va començar a jugar a bàsquet gràcies a ell. A més a més, són cosins i el jove ala pivot georgià el té com si fos la seva millor referència. I és que la història de Beka Burjanadze té similituds amb la de Zaza Pachulia. El nou jugador dels andorrans va arribar a Espanya amb tan sols 15 anys per militar al Cajasol Sevilla. Allà va tenir autèntics mestres de la cistella, que saben polir com ningú els diamants que els arriben. Va tenir com a entrenadors Joan Plaza, Diego Ocampo i Aíto García Reneses, entre d’altres. Dos anys després d’arribar a Sevilla va debutar a la Lliga ACB, amb només 17 anys, gràcies a la confiança del tècnic català Joan Plaza, actualment a l’Unicaja de Màlaga, i en un partit contra el Bilbao Basket.

Als 21 es va convertir en la revelació de la LEB Or amb el Leyma Corunya. Després de dues bones temporades a les ordres de Tito Díaz, el MoraBanc va llançar les seves xarxes sobre ell i l’ha fitxat per dues temporades. Una aposta valenta per un jugador lluitador i sobretot que té una il·lusió desbordant per triomfar en el bàsquet com el seu cosí, Zaza Pachulia. Ell també va començar a forjar la seva carrera lluny de la seva Geòrgia natal. Sent un adolescent va fitxar per l’Ulkerspor de Turquia. Va destacar tant en les seves tres temporades que l’NBA s’hi va fixar i el va triar en el lloc 35 de la segona ronda del draft del 2003 amb els Orlando Magic. Allà només va jugar una temporada per fitxar després pels Milwaukee Bucks. Els seus números no li van servir per continuar i va emigrar als Atlanta Hawks. A Atlanta va aconseguir el que més buscava: tenir un rol important. Sis temporades d’èxits individuals i les dues últimes de baixada. Després va tornar als Milwaukee Bucks i va entrar a la història d’aquesta franquícia nord-americana en ser el primer a capturar 21 rebots en un partit. Quan li tocava complir el seu tercer any va ser traspassat als Dallas Mavericks i aquesta temporada militarà als Golden State Warriors –sotscampions de l’NBA– per substituir l’australià Andrew Bogut. Pachulia cobrarà 2,9 milions per una temporada. Els experts sempre diuen de Pachulia que destaca en aquelles coses que no destaquen. Treballador, dur i un bon defensor que tindrà com a company tot un Kevin Durant.

Aquestes característiques de Zaza Pachulia les té, potser en menys grau ja que és més jove, el seu cosí Beka Burjanadze. Un quatre baixet –només fa 2,01– que en les seves dues temporades a la Corunya va anotar una mitjana de 14,9 punts, va capturar 6,1 rebots, va repartir una assistència i va sumar 14,7 de valoració. Volia tornar a l’ACB per donar-se a conèixer més i el MoraBanc ha apostat fort per ell. “Va ser un dels primers fitxatges que vam tancar. Fa temps que el seguíem i ha fet una temporada molt bona a la LEB Or. És una aposta de futur, té molta ambició i ens oferirà treball i lluita”, va assegurar el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, durant la presentació de l’ala pivot internacional georgià, que va arribar després de formar part de la selecció de Geòrgia al Preeuropeu i classificar-se per al proper Eurobàsquet 2017.

“Em trobo molt bé. És cert que estic una mica cansat, però tinc moltíssima il·lusió, que fa que no noti el cansament del Preeuropeu.” Allà ha coincidit amb qui serà el seu nou company d’equip, Giorgi Shermadini, amb un any d’experiència al BC MoraBanc. “M’ha parlat molt del club i només me n’ha dit coses positives. És un repte molt important per a mi i vull demostrar el meu joc a la Lliga ACB, ja que he madurat molt i a la Corunya he pogut millorar molts aspectes del meu joc, en especial la confiança.”

¿I té com a objectiu el destí de l’NBA? “De moment no és correcte pensar en l’NBA. He començat a jugar a bàsquet perquè el meu cosí és professional del bàsquet i diguem que estic seguint el seu camí. De moment només penso a fer-ho bé aquí. Quan vaig parlar amb ell em va dir que era una bona opció venir aquí.”

Sens dubte, un dels seus somnis es complirà, i aquest és jugar amb un dels seus ídols, Giorgi Shermadini. “Sempre he dit que he volgut jugar al costat d’un georgià com ell, i és un somni complert.” Burjanadze s’afegeix a l’arribada de Shermadini i també a la del base Thomas Schreiner, tots provinents del Preeuropeu.

Amistós a porta tancada contra el Zenit divendres

El Bàsquet Club MoraBanc jugarà dos partits amistosos abans d’afrontar la Lliga catalana ACB. Divendres en disputarà un a portada tancada contra el Zenit de Sant Petersburg a Platja d’Aro. Els de Joan Peñarroya, amb Beka Burjanadze, Giorgi Shermadini i Thomas Schreiner, que no han fet gaire pretemporada amb l’equip, podran agafar els nous automatismes contra l’equip rus, que té alguns ACB a la plantilla, com el base Stefan Markovic (ex-Unicaja de Màlaga) i Ryan Toolson, també ex-Unicaja de Màlaga. També destaca un jugador que va deixar plantat el MoraBanc aquest estiu, Aaron White.