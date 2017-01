Els reis s’avancen a la Lliga

Els clubs de la Lliga Grup Sant Eloi tenen tot el mes de gener per fitxar jugadors i abans que arribi la data màgica que tant agrada a la canalla, els Reis Mags d’Orient, alguns entrenadors de la Primera Divisió ja tenen els seus regals en forma de fitxatges. El Tic Tapa UE Sant Julià, que comparteix lideratge amb la UE Santa Coloma, ha decidit reforçar el mig del camp amb Nikola Zugic, tot i que encara falta la confirmació oficial del club. El migcampista, nascut a Sèrbia però amb nacionalitat portuguesa, té 26 anys i fa 1,87 metres, i va començar a jugar a les categories inferiors del CDR Quarteirense de la Lliga Nacional d’Algarve. Després de set temporades es va incorporar al Louletano DC de la II Divisão. Tres temporades després va tornar al primer equip del CDR Quarteirense. Allà va jugar 55 partits en dues temporades i va marcar vuit gols. Aquests números li van servir per fitxar per l’Sporting Clube Farense. La seva millora com a jugador es va confirmar amb el seu fitxatge pel Clube Desportivo Santa Clara de la Segona Divisió portuguesa. Hi va estar dues temporades per tornar a baixar una categoria en fitxar el curs passat pel CF Armacenenses. El Tic Tapa UE Sant Julià feia temporades que li anava al darrere i aquest hivern l’ha pogut convèncer d’incorporar-se a la bona plantilla dirigida per Luis Blanco i donar d’aquesta manera més físic i presència al mig del camp.

Els lauredians també tenen previst cedir tres jugadors perquè tinguin minuts a la Lliga Biosphere i el Penya Encarnada serà el gran beneficiat en obtenir la cessió de Carlos Gomes, Fran Estragués i Diego Rafael Marinho, més conegut com a Deco, que es retrobarà amb el tècnic Llorenç Codoñés, amb qui va ser el pitxitxi de la Lliga Biosphere la temporada passada quan defensava la samarreta del CE Jenlai. Per cobrir aquestes baixes el club lauredià treballa en l’opció de fitxar un davanter centre que competeixi amb els golejadors José Antonio Villanueva, Villa i Noah Baffoe. Això sí, Luis Blanco té un efectiu més, l’argentí Eze García, que treballa a pistes aquesta temporada d’hivern.

L’altre equip que s’ha reforçat i que espera sumar més efectius a mesura que passi el gener és el Restaurant The New 1978 UE Engordany. El cinquè classificat de la Lliga Grup Sant Eloi aspira a una plaça europea i després de la marxa del davanter gabonès Gilles Mbang al Differdange s’han vist obligats a anar al mercat d’hivern. Descartat el davanter Philippe Dominique Toledo, el club té els ulls posats en el davanter paraguaià Éver Amarilla, exjugador de l’exequip entrenat per Xavi Roura, el San Lorenzo. Els qui ja té tancats són el migcampista belga de 27 anys Kristopher Vicente, exjugador de Le Poiré sur Vie i que també va militar a l’AS Beziérs, el Sète i el Charleroi B, i el central i lateral francès de 28 anys Stéphane Kakou, que va defensar els colors de l’AS Béziers, el Luzenac, el Vannes i el Châteauroux B i el primer equip a la Ligue 2. Fa vuit anys va tenir un greu accident de cotxe amb el seu bon amic Lamine Koné –actual jugador del Sunderland–, però va salvar la vida miraculosament. La UE Engordany també treballa per tancar el fitxatge d’un porter.

Per la seva banda, el Don Denis FC Santa Coloma està a punt de tancar la incorporació d’un extrem espanyol per reforçar l’atac. El club colomenc també pot plantejar-se l’opció de cedir algun jugador a la Lliga Biosphere. La UE Santa Coloma no té previst fitxar i l’FC Lusitans es mou per buscar un substitut a Josele Aguilar.