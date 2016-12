Els ‘Reis’ arriben per endavant a l’EENSM

David Jelínek, Thanasis Antetokounmpo –l’home que sempre somriu–, David Walker, Guille Colom i Andrew Albicy van exercir per un dia de Reis Mags d’Orient i van regalar material d’educació física a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM): unes peces d’escalada per millorar l’equilibri, la percepció i la força, unes cintes elàstiques per al grup d’adults per treballar el condicionament físic i també una Power Ball. Uns regals provinents del BC MoraBanc, i els Reis van ser alguns dels jugadors del primer equip.