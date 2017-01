El resident Joan Barreda debuta en 7è lloc i Cristian España, 50è

Primera etapa del Ral·li Dakar completada després de 454 quilòmetres, 39 dels quals cronometrats, entre les localitats d’Asunción i Resistencia. En motos, el primer líder és el francès Xavier de Soultrait, que va deixar sense el lideratge el català Joan Pedrero, que va acabar a només dos segons del pilot de Yamaha. El pilot resident Joan Barreda i un dels màxims favorits al triomf va finalitzar en setena posició, a 32 segons del primer i just al darrere de Sam Sunderland. El defensor del títol, Toby Price, va ser dissetè a 1.25. Per la seva banda, Cristian España va assolir la 50a posició, a 4.38 del primer. Un bon debut per a l’andorrà. “Ha estat una etapa de contacte, molt curta i a la vegada havia de donar una mica de gas. El problema ha estat que en tenir el dorsal 87 m’he empassat bastanta pols. He avançat cinc pilots, però no ha estat suficient per poder estar més a dalt a la classificació. No em sento decebut i ja penso en l’etapa d’avui, que comença la navegació”, va dir España.

En cotxes, Nasser al-Attiyah va colpejar primer, i això que va haver de ser remuntat per problemes mecànics del Toyota. El qatarià es va imposar al davant dels favorits espanyols Xevi Pons, Joan Nani Roma i Carlos Sainz. El cotxe del qatarià va començar a treure fum només arribar i va ser remolcat pel seu company d’equip Giniel de Villiers fins a l’assistència. El resident Cyril Despres i el seu copilot, el també resident David Castera, van acabar en vuitena posició a 1.14 del qatarià. En camions, Albert Llovera va acabar 39è, a 19.59 del primer. Jordi Ginesta va ser

37è a 17.55.

Les complicacions apareixeran en la segona etapa, que portarà els pilots fins a San Miguel de Tucumán. Un recorregut de 803 quilòmetres, 275 cronometrats.