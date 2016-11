El MoraBanc vol un triomf davant de l’Estudiantes per seguir a la part alta

Després de la decepció per la tercera derrota consecutiva en la tercera visita al Fernando Martín de Fuenlabrada diumenge passat, els jugadors del MoraBanc Andorra van tornar ahir als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge vinent a la pista del Movistar Estudiantes, un altre conjunt que no ha acabat d’arrencar bé aquesta temporada i que malgrat ocupar la desena posició a la taula ha aconseguit únicament tres victòries per sis derrotes.

Precisament per aquest aspecte, el txec David Jelínek, que va comparèixer ahir davant els mitjans en zona mixta, preveu que el matx contra l’Estudiantes serà molt similar al de diumenge passat davant els homes de Jota Cuspinera. “Hem de tirar endavant, tenim un altre partit molt difícil diumenge”, va assegurar l’aler, que va admetre que davant el Fuenlabrada a l’equip li “va faltar tranquil·litat per estar millor al final del partit”.

I és que si els homes de Joan Peñarroya volen mantenir-se en les posicions de privilegi i lluitar per classificar-se per a la Copa del Rei han de començar a sumar també victòries fora de casa –on ja han perdut en tres ocasions i només s’han imposat al Manresa–, especialment davant aquests equips de la zona mitjana i baixa de la taula. Per Jelínek “és important” sumar aquestes victòries ja que després de la visita a la pista de l’Estudiantes han de passar pel Principat el Barça i l’Unicaja de Màlaga, les jornades 12 i 14, i s’ha de visitar les pistes del Tecnyconta Saragossa i de l’Iberostar Tenerife –jornades 13 i 15–, l’equip revelació de la Lliga, segon classificat i empatat a vuit victòries amb el líder, el Reial Madrid.

Albicy, líder en recuperacions

D’altra banda, Andrew Albicy no només lidera la classificació dels millors passadors de la Lliga, amb una mitjana de 7,22 assistències per partit, al davant del base del Múrcia Facundo Campazzo (6,89), sinó que aquesta setmana s’ha situat també al capdavant de la taula dels millors recuperadors de la Lliga superant el base del Baskonia Shane Larkin, amb una mitjana de 2,11 recuperacions per partit.