El MoraBanc perd Nacho Martín per lesió i busca un ala pivot

De la tendinits al tendó del peroneal curt del turmell esquerre a un esquinç al mateix turmell quan ja estava recuperat, al trencament parcial del lligament deltoide, i tot parlant del mateix turmell, l’esquerre. Nacho Martín, finalment, serà baixa cinc setmanes si no hi ha cap sorpresa i es perdrà els dos partits que falten per acabar la primera volta, a la pista del Reial Madrid i al poliesportiu d’Andorra, contra el Reial Betis Energia Plus. En el cas que els de Joan Peñarroya es classifiquessin per disputar la Copa del Rei a Vitòria, l’ala pivot val·lisoletà podria arribar-hi sense problemes ja que es disputa del 16 al 19 de febrer. De moment, Martín té previst aturar-se dues setmanes i després començarà la fase de recuperació. “El tractament conservador que seguíem fins ara no ens ha donat el resultat esperat i hem decidit que el jugador pari”, va assegurar el traumatòleg del club, Sergi Francisco.

Amb aquesta important baixa, el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, buscarà un recanvi temporal. Nacho Martín no va jugar contra el Movistar Estudiantes, l’FC Barcelona Lassa i el Tecnyconta Saragossa, però després, de manera sorprenent, va reaparèixer per jugar només sis minuts contra l’Unicaja de Màlaga i després cinc minuts contra l’Iberostar Tenerife.

Finalment, el club i el mateix jugador han decidit parar i fer, finalment, net d’una lesió que s’està allargant més del compte, i sobretot perquè es tracta d’una peça clau per a l’equip dirigit per Joan Peñarroya. El proper partit és diumenge, contra el Reial Madrid.