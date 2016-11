El Dakar més dur a Sud-amèrica

El Dakar del 2017 serà extrem, amb brutals canvis de temperatura i llarguíssimes etapes, moltes d’elles disputades a més de 3.500 metres d’altitud, on ni els organismes dels pilots ni els motors de les seves màquines disposaran de l’oxigen suficient per aconseguir el màxim rendiment. Als andorrans Cristian España, Albert Llovera, Andreu Cachafeiro i Jordi Ginesta i als residents Joan Barreda, Cyril Despres i David Castera els espera el Dakar més dur que s’hagi corregut a Sud-amèrica. A aquesta duresa pròpia de l’alçada i del clima extrem se sumarà la de les noves condicions esportives. Els pilots no tindran l’assistència del GPS, cosa que atorgarà a la navegació i al treball dels copilots en alguns casos una major importància. “Serà el Dakar més dur i molt diferent de qualsevol altre. Un nou país com Paraguai, la part nord-oest d’Argentina, en la qual no s’havia corregut i una Bolívia no explorada fins ara i molt diferent a la que coneixem”, va reconèixer el guanyador de cinc vegades del Dakar en motos, el català Marc Coma, director esportiu de la prova de raids més dura del món. “El recorregut del Dakar 2017 traslladarà els valors del ral·li raid amb un desafiament físic que portarà els pilots al món de la resistència extrema amb set especials de més de 400 quilòmetres de les quals una supera els 500 quilòmetres”. L’expilot de motos, que va realitzar-se un selfie amb el seu gran rival durant uns anys, el resident Cyril Despres, creu que Bolívia sorprendrà tothom. “Anem a llocs totalment diferents, amb dunes, amb fora de pista, pistes tècniques on l’alçada ho complicarà tot. Hi haurà molta sorra i tindrem set etapes amb sorra entre Bolívia i la zona nova d’Argentina. Seran dunes de diferent tipologia i el 80% de la sorra estarà en alçada, per tant, es complicarà encara més”. Marc Coma també va parlar a París, a la presentació oficial del Dakar 2017, on hi va haver representació del país amb Cyril Despres i Albert Llovera, de la navegació. “Portem molts anys amb un sistema que t’activava com una fletxa i que et portava fins al punt de pas quan t’apropaves a 800 metres. Ara aquesta fletxa no existirà, amb la qual cosa la navegació tindrà més protagonisme”. En total hi prendran part 146 motos, 90 cotxes, 50 camions i 37 quads.

En cotxes, el Dream Team de Peugeot es troba intacte amb Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Carlos Sainz i el resident Cyril Despres i amb l’altre resident David Castera de copilot. Un dels rivals serà Toyota que ha fitxat Giniel de Villiers, el dos vegades campió Naser Al Attiyah (2011 i 2015) i Joan Nani Roma guanyador del 2004. Aquests tres pilotaran la Pick-up Hilux. Els Mini del Team X-Raid tindran Mikko Hirvonen quart en la seva estrena al 2016 i també Orly Terranova o Yzeed Al Rahji. Això sí, Cyril Despres ho té clar. El cinc vegades campió del Dakar en motos vol conquerir el seu primer Tuareg en cotxes. “Un Dakar dur per a mi és un Dakar de veritat. És així com ha de ser”, va dir el pilot resident. Amb un bugui, l’andorrà Andreu Cachafeiro viurà el seu segon Dakar i formarà part de Trivimon amb el català Guifré Pujol de company.

En motos, el resident Joan Barreda buscarà treure’s el mal gust de boca de la passada edició. És el pilot que ha guanyat més etapes en els últims Dakar, però encara no ha aixecat cap Touareg. És el líder de l’equip Honda i tindrà rivals com Toby Price amb la seva KTM que continua sent el gran favorit. Qui també hi serà és l’andorrà Cristian España, que afronta la segona participació amb una KTM i formant part de l’equip que gestiona Juan Manuel González Pedregá. Portarà el número 87 i el seu objectiu serà arribar a Buenos Aires i treure’s l’espina clavada de la seva primera participació. “No vaig ser a París a la presentació, però és clar que m’hagués agradat ser-hi”, va dir Cristian España.

En camions tot un clàssic amb Jordi Ginesta. L’andorrà viurà el seu 26è Dakar. Tot un veterà en un dels tres camions del Team Boucou. Farà l’assistència de Toyota oficial i també de l’equip holandès format pels germans Coronel, Tim i Tom. I també en camions i l’últim a confirmar la seva participació és Albert Llovera, que ahir sí que va ser a París. Competirà per segon any consecutiu amb el Tatra de l’equip txec Bonver Dakar Project. “Presentació del Dakar amb tots els equips molt atents. Comença la millor aventura racing que existeix. Allà seré per cinquena vegada”. El Dakar més dur els espera.