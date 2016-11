El CE Jenlai es defensa

De la incompareixença a la tranquil·litat. El CE Jenlai, que va veure com el Comitè de Competició li treia sis punts per no haver-se presentat a l’últim partit de la Lliga Grup Sant Eloi, contra el Don Denis FC Santa Coloma, envia un missatge d’optimisme després de dues setmanes complicades que l’han enviat, si no ho soluciona el Comitè d’Apel·lació, a l’última posició de la Primera Divisió amb només un punt.

“Superades les discrepàncies amb alguns jugadors del planter, l’equip ja ha reprès els entrenaments amb normalitat i jugarà el cap de setmana que ve contra el Tic Tapa UE Sant Julià”, va informar la junta directiva en un comunicat. A més a més, també va explicar que “el club té coneixement i proves d’unes manifestacions de Llorenç Codoñés [feia tasques d’entrenador i va ser el tècnic de l’ascens] en què afirma que el club ha instat denúncies contra els jugadors, i ho volem desmentir categòricament perquè és una informació absolutament falsa d’una persona que des del mes d’octubre passat no forma part del nostre equip tècnic ni té ja cap vinculació amb el club”. Per tant, segons el comunicat a què ha pogut tenir accés el diari BonDia, la junta directiva del CE Jenlai està “i estarà sempre al costat dels seus jugadors i de l’actual equip tècnic, en els quals té dipositada la màxima confiança i als quals defensarà amb tots els mitjans al seu abast. També incoarem totes les accions legals pertinents contra tota aquella persona que atempti contra l’harmonia del club intentant desestabilitzar-lo”.

L’equip dirigit per Joaquín Pina s’enfronta diumenge, a les dotze del migdia al Centre d’Entrenaments de la FAF, amb el Tic Tapa UE Sant Julià i d’aquesta manera evitarà ser expulsat de la competició.