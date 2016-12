El 6-0 del BC MoraBanc, el seu millor inici de la història

Els números del Bàsquet Club MoraBanc conviden a l’optimisme. L’equip dirigit per Joan Peñarroya, amb la victòria sobre l’FC Barcelona Lassa, ha signat el millor inici de la seva història com a local, amb sis victòries de sis possibles. Aquesta també és la seva segona millor ratxa, només al darrere dels vuit triomfs que va obtenir al poliesportiu d’Andorra entre la jornada 14 i la primera ronda del play-off en la temporada 1993-1994. Si busca igualar-ho necessita dues victòries més i les properes visites són la de l’Unicaja de Màlaga i la del Reial Betis Energia Plus.

Amb la victòria contra els blaugranes també iguala el seu millor inici a la Lliga ACB després d’onze partits disputats amb set victòries i quatre derrotes, com el Festina Andorra de la temporada 1994-1995. A més a més, arrencar amb una ratxa d’aquest tipus com a local és sinònim d’èxit a mitjà i llarg termini. En les cinc últimes temporades, tots els equips que van començar amb un balanç de 6-0 al seu pavelló van disputar la Copa del Rei i es van classificar per al play-off pel títol. L’últim que no ho va aconseguir va ser el Montakit Fuenlabrada de la temporada 2010-2011, que es va quedar a les portes de la Copa del Rei ja que va acabar novè, empatat a victòries amb el vuitè classificat, però després sí que es va classificar per al play-off pel títol.

En la present temporada, el Reial Madrid i el MoraBanc són els únics que presenten aquest 6-0 com a locals. L’FC Barcelona Lassa, molt nul com a visitant, està amb 5-0 i s’unirà a ells si venç el Divina Seguros Joventut diumenge que ve.