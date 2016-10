Edgar Montellà, 4t a Ullastrell

Edgar Montellà (Speed Car) va completar una actuació excel·lent en la seva primera participació en la Pujada Santa Maria Villalba-Ullastrell. El pilot de l’Automòbil Club, que compta amb el suport d’AnyósPark, va finalitzar quart, a només un segon del podi dels CM, però no va poder disputar després la segona pujada vàlida per a la carrera per qüestions de seguretat. Per la seva banda, Gerard de la Casa va ser campió de turismes per cinquè any consecutiu i Ramon Plaus va aconseguir el sotscampionat de CM.