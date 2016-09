Dues candidatures opten a presidir la Federació Andorrana d’Atletisme

Dues llistes opten a la presidència de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) en les eleccions convocades per avui, de 19 a 21 hores, a l’estadi Comunal. Les candidatures estan encapçalades per Bernat Vilella i Paula Priego i la que surti elegida està cridada a fixar les directrius per als quatre anys vinents. Totes dues tenen propostes comunes, com ara l’aposta per la base i millorar la pista d’atletisme. Així mateix, preveuen adaptar els estatuts de la federació a la Llei de l’esport i la Llei d’associacions.

Vilella va destacar que, davant la llista continuista de Priego, la seva és una junta per al canvi que demana molta gent a la federació. La seva gran aposta és adoptar una forma de funcionar més democràtica. “Busco que la piràmide s’inverteixi i que la gent doni la seva opinió, es debati i s’arribi a punts de consens”, va dir. Per això proposa treballar a través de comissions (de clubs, de tècnics, d’atletes i de jutges) a l’hora de fer reglaments o calendaris, per exemple. Vilella destaca que fer un reglament és “molt complicat”, però amb una taula d’aquest tipus s’eviten conflictes. Quant a la base, aposta perquè aquesta sigui dels clubs i que la federació gestioni els millors atletes de cadascun d’aquests. Vilella es va mostrar convençut que aquestes eleccions reforçaran la federació guanyi qui guanyi i va remarcar que “jo vull anar a sumar i construir”. Per això va indicar que oferirà el màxim suport a l’altra candidatura si surt elegida.

Per la seva banda, Priego va destacar que la intenció de la seva candidatura és “reprendre activitats que abans es feien i que per falta de gent es van aturar”. Totes aquestes aniran enfocades a l’escola d’atletisme. “És el relleu, el futur”, va dir, al mateix temps que va remarcar que això es vol fer potenciant més l’escola i donant suport als joves que marxen a estudiar a fora perquè puguin compaginar els estudis amb aquest esport. Priego va remarcar que tots els membres de la llista són atletes i coneixen el país, al mateix temps que va exposar que la seva tasca no comença de zero ja que molts dels assumptes ja es van treballar amb la junta anterior.