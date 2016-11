Doble ració a la màxima cita

Doble cita de Copa del Món. Una d’esquí alpí i una altra en esquí d’estil lliure. Dos protagonistes: Mireia Mimi Gutiérrez i Carlitos Aguareles. La primera competirà demà en la seva primera Copa del Món de la temporada a Levi (Finlàndia) en un eslàlom, la seva especialitat. Aquesta prova servirà per fer un test de temporada contra les millors del món. La primera mànega obrirà el teló a les deu del matí i la segona està prevista a la una del migdia. “Som a Levi per avaluar el nivell actual de la Mimi i a partir d’aquí augmentar el ritme, però estem de preparació i continuarem així. Ella ja té un nivell de l’any passat i se sent bé”, va assegurar el seu entrenador, Simon Bastelica, que va explicar quin serà l’objectiu. “La idea és que doni el millor que té i fer una carrera plena pel que fa a actitud i la forma del dia.”

Per la seva banda, Carlitos Aguareles competeix avui en la Copa del Món de big air a Milà en una pista artificial preparada per a l’ocasió en format urbà. Ahir ja va fer sessions d’entrenaments i avui tindran lloc les qualificacions dels heads i després les finals. Aquesta serà la primera prova important del big air urbà que organitza la FIS com a novetat d’aquesta temporada. La segona prova serà a la ciutat alemanya de Möenchengladbach el proper 2 de desembre.