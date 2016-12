Doble groga sense expulsió

Minut 92 del partit de la vuitena jornada de la Lliga Grup Sant Eloi entre la UE Santa Coloma i el Restaurant The New 1978 UE Engordany. L’àrbitre principal del matx, Pedro Filipe Carvalho da Costa, mostra la segona targeta groga al menut jugador francès de l’equip dirigit per Otger Canals, Jeremy Lampereur. L’únic que s’adona de la segona groga al migcampista francès és el delegat de l’equip, Jose Villaverde. Ell mateix li fa saber a l’entrenador que li ensenyen aquesta segona groga mentre els àrbitres ni se n’adonen. El tècnic Otger Canals reacciona sense deixar passar el temps i ordena la seva substitució per Bryan Pubill i el partit acaba amb triomf per 2 a 1 a favor de l’equip colomenc. Els d’Emiliano González van acabar amb un jugador menys per expulsió de Miguel Ruiz per doble groga i la UE Engordany amb onze jugadors, tot i rebre dues grogues Jeremy Lampereur. Això sí, en acabar el partit l’àrbitre redacta l’acta i ho fa escrivint les dues grogues rebudes pel francès, al minut 24 de la primera part i al minut 92 de la segona. També escriu sobre el canvi del jugador. Curiós si més no.

El Restaurant The New 1978 UE Engordany, segons el club, fa l’endemà una consulta per escrit al Comitè de Competició demanant si Jeremy Lampereur pot jugar el partit de la jornada número 9 contra l’FC Encamp i divendres rep el vistiplau del Comitè de Competició perquè l’expulsat sense mostrar-li la vermella sobre el terreny de joc, Jeremy Lampereur, pugui jugar. Segons el club, l’organisme, que és l’òrgan que ha de jutjar i resoldre els assumptes de la seva competència amb respecte a la disciplina i, en primera instància, de les persones físiques o jurídiques dependents de la FAF, s’empara en l’article 80, que diu: “Quan, com a conseqüència d’una segona amonestació arbitral, en el transcurs d’un mateix partit, es produeixi l’expulsió de l’infractor, aquest serà sancionat amb suspensió d’un partit, llevat que el fet fos constitutiu d’infracció de més gravetat, i s’imposarà la multa accessòria corresponent per al club de què es tracti.” El club veu com se subratlla la frase es produeixi l’expulsió de l’infractor. I aquesta no es va produir. Això sí, li comunica que la segona groga a Lampereur formarà part del cicle d’amonestacions del jugador, és a dir, que dóna la segona targeta com a vàlida.

Un cop el club rep el vistiplau de Competició, Otger Canals utilitza el migcampista francès en el partit contra l’FC Encamp. El matx acaba amb victòria per 3 a 1 a favor de la UE Engordany i amb el tercer gol obra de Jeremy Lampereur. Els encampadans descobreixen que, segons l’acta de l’últim partit dels d’Otger Canals, el francès va ser expulsat i decideixen impugnar el partit per alineació indeguda i a més exposen que el club presidit per Gonzalo Donsión va actuar de mala fe. El Comitè de Competició resol avui el cas i el club encampadà té previst, si Competició no li dóna la raó, de presentar al·legacions al Comitè d’Apel·lació ja que considera que el que mana és l’acta del partit. De fet, el club encampadà va decidir en aquest mateix partit situar a la graderia el tècnic Vicenç Marqués, que va ser expulsat en l’anterior partit contra el Don Denis FC Santa Coloma. Al club no se li va notificar la sanció pertinent, però com que va ser expulsat no se la va voler jugar i li va ordenar, per precaució, seguir el partit des de la graderia. Sigui com sigui, la situació és força rocambolesca i el cert és que un jugador va rebre una segona groga i després no ha rebut cap menade càstig. Això sí, un cop arribi a la cinquena groga, aquesta segona groga rebuda tindrà efecte. Tot un cúmul d’errors...

CONTRA EL DON DENIS

El central francès Fabrice Begeorgi, que estava sancionat per quatre partits i que ja ha compert el càstig, i el migcampista andorrà Luis Filipe Pinto, més conegut com a Baixinho, seran les novetats de diumenge a les dotze del migdia al Centre d’Entrenaments de la FAF, del Restaurant The New 1978 UE Engordany, que jugarà contra el Don Denis FC Santa Coloma.

Duel d’extrems oposats entre la UE Santa Coloma i el CE Jenlai

La UE Santa Coloma aspira a continuar com a líder en solitari de la Lliga Grup Sant Eloi. Els d’Emiliano González disputen diumenge, a les 18 hores al Centre d’Entrenaments de la FAF, un duel d’extrems oposats contra el cuer de la competició, el CE Jenlai. L’equip colomenc es vol aprofitar del mal moment que passa el seu rival després de la seva incompareixença en el partit contra el Don Denis FC Santa Coloma. El segon classificat, el Tic Tapa UE Sant Julià, vol rescabalar-se de la derrota del clàssic amb l’enfrontament contra l’Assegurances Generals FC Ordino. Els de Luis Blanco juguen a les 16 hores contra un rival que necessita sumar per fugir de la part baixa. L’altre partit d’aquesta jornada 10 el jugarà l’FC Lusitans contra l’FC Encamp, al camp de Prada de Moles a les dotze del migdia. A la Lliga Biosphere, el partit més destacat el disputarà l’Inter Club Escaldes, el primer classificat, contra l’Atlètic Escaldes, a les dotze del migdia al camp d’Ordino. L’Atlètic Amèrica, segon classificat, s’enfronta al segon equip de l’FC Santa Coloma B.