Desencant. La posada en escena del nou projecte del Bàsquet Club MoraBanc no va ser la desitjada. L’afició necessitava il·lusionar-se. La Lliga catalana ACB, aquest torneig que tant agrada a l’equip andorrà, haurà d’esperar, i això que el club portava dues finals consecutives. Un cop l’organitzen es queden sense final i després ja sense títol en perdre a la semifinal contra un ICL Manresa més conjuntat i més treballat (72 a 77). Molta feina per fer per al tècnic Joan Peñarroya. La posició que es necessitava reforçar bé era la de director d’orquestra. Aquella que va deixar molts dubtes la temporada passada i, de moment, Andrew Albicy no dóna el to. ¿Li faltarà adaptació? Té un estil de joc massa revolucionat i el seu canell no és el millor per la posició que ocupa. També falta un jugador que agafi la responsabilitat ofensiva. La temporada passada hi havia dos jugadors que buscaven solucionar en els moments importants: el primer era Vojdan Stojanovski i l’altre, un xic menys, Luka Bogdanovic. De moment, Thanasis Antetokounmpo aporta espectacle, però no és decisiu. Només s’ha millorat en el joc interior ja que Oliver Stevic és un bon complement per a Giorgi Shermadini i Nacho Martín, que ahir va despertar tard, és una assegurança de vida per la seva experiència i versatilitat.

El tècnic del Bàsquet Club MoraBanc Joan Peñarroya ja ho va avisar: “Estem en període de construcció.” Tenia tota la raó. Les expectatives creades i les bones sensacions que va deixar l’equip andorrà no es van transmetre a la pista. L’ICL Manresa, que tal com va dir el tècnic egarenc “té millor equip del que la gent es pensa”, va mostrar ser un equip més conjuntat i millor construït, i això que els manresans només comptaven amb tres jugadors que continuaven de la temporada passada, és a dir, com el BC MoraBanc. La segona semifinal de la Lliga catalana va ser també un típic partit de pretemporada. Amb dos equips encara per ajustar. L’inici de partit va comptar amb un alley-hoop de Thanasis Antetokounmpo després d’una assistència de Nacho Martín. L’ala grec va demostrar que sí que és un saltimbanqui, però que pateix a l’hora de jugar per l’equip, tant en defensa com en atac. Un triple de Patrik Auda i una cistella de Luksa Andric van posar per primer cop els d’Ibon Navarro al davant en el marcador amb el 4 a 7. Això sí, els dos bases titulars dels dos equips marxaven a la banqueta amb dues faltes cadascun, Andrew Albicy i Aleksandar Cvetkovic. El primer un base ràpid, però amb un joc massa revolucionat i el segon un director d’orquestra molt lluny del seu millor moment de forma. Un parcial de 6 a 0 amb triples de David Jelínek i Thomas Schreiner va provocar un temps mort d’Ibon Navarro, però l’ICL Manresa va anar a remolc sense que el BC MoraBanc marxés al marcador (19 a 17 al final del primer quart).

En el segon acte, els de Peñarroya van estar més inspirats ofensivament i van aconseguir la màxima diferència amb un 26 a 19. Una antiesportiva a Guille Colom va provocar la reacció manresana, que amb un parcial de 0 a 9 es va situar a l’electrònic amb un 26 a 28. Els d’Ibon Navarro van marxar al descans amb una diferència de sis punts amb un triple des de casa seva de Lluís Costa. Molt a millorar i moltes coses per ajustar. Aquesta millora, de manera tímida, va arribar a la represa. Millora defensiva i parcial d’11 a 2 amb dues esmaixades que van despertar al públic, una d’Oliver Stevic i una altra de Thanasis Antetokounmpo. Tot i aquest parcial, l’ICL Manresa es va mantenir viu al partit amb els punts i l’espectacle de Patrik Auda. Amb el 54 a 51, màxima emoció per l’últim quart, en què Andrew Albicy va voler agafar responsabilitats al final, però va fallar un triple a 42 s i dos tirs lliures a 6 s. Qui no va fallar va ser l’ICL Manresa, que va sorprendre i es va classificar per a la final d’avui, a les 21 hores, en què l’espera un FC Barcelona Lassa sense quatre jugadors importants. Mentrestant, el BC MoraBanc té marge de millora... només faltaria. El 6 d’octubre, primer partit oficial contra el campió de la Supercopa ACB. Tot un Herbalife Gran Canària visita el poliesportiu.