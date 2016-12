Dels 8.848 metres a 17K

Ferran Teixidó és com el conillet d’Índies de les idees més curioses, més solidàries i més físiques del Bàsquet Club MoraBanc Andorra. Quan semblava que fent els 8.848 metres, que igualaven el cim de l’Everest, pujant i baixant escales del poliesportiu d’Andorra ja estaria tot inventat i fet, l’entitat presidida per Gorka Aixàs torna a trobar un repte, i aquest, novament, comptarà amb l’infatigable corredor de curses de muntanya Ferran Teixidó, el tercer de la Copa del Món de quilòmetre vertical per segona temporada consecutiva. Dels 8.848 metres passarà a 17.000 metres de desnivell, és a dir, en 48 hores pujarà i baixarà 1.308 cops les escales d’un poliesportiu d’Andorra que, a aquest pas, hauran de portar el seu nom. Si el repte dels 8.848 metres va servir per recaptar més de 3.700 euros per a Càritas, aquest cop serà a benefici de l’Unicef, per ajudar en la lluita contra les 17.000 morts d’infants provocades per causes que es poden evitar.

En total, Ferran Teixidó pujarà i baixarà escales en 48 hores, des de divendres, dia 9, a les set de la tarda fins al diumenge dia 11, poc abans de començar el partit contra l’FC Barcelona Lassa. Un cop s’iniciï el repte començaran els relleus i el primer serà el de la ministra d’Esports, Olga Gelabert. També han confirmat la seva presència en els relleus batejats com a vips Jordi Cinca, Francesc Camp, Trini Marín, Marc Pons, Pere López, Jordi Gallardo, Xavi Altimir i Marc Pantebre, entre d’altres. Ells contribuiran amb 100 euros al repte i s’esperen relleus de tothom amb qualsevol mena d’aportació. “Estic motivat al màxim. No penso gaire en el repte i tinc clar que seré jo qui surti a la foto, però darrere de tot aquest repte hi ha molta gent. El repte és totalment solidari i no meu, de demostrar alguna cosa”, va assegurar Ferran Teixidó, que avalua aquestes iniciatives del club com a “molt positives”. “És una experiència enriquidora que l’any passat va servir per recaptar molts diners i aquest ens volem superar”, va sentenciar el corredor andorrà en una roda de premsa de presentació a la seu de MoraBanc.

L’Estu, el proper rival

El Bàsquet Club MoraBanc torna a jugar fora, i torna a fer-ho molt a prop de Fuenlabrada, el seu últim rival. Els de Joan Peñarroya visiten diumenge, a les sis de la tarda, el Barclaycard Center per jugar contra el Movistar Estudiantes. Els andorrans, que van trencar una ratxa de quatre derrotes consecutives contra els estudiantils el curs passat, s’enfronten a un rival amb jugadors importants, com Edwin Jackson, Omar Cook i Dylan Page.