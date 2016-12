Crèdit Andorrà ‘salva’ les GSeries

Crèdit Andorrà GSeries. Després d’un any de transició de la prova d’automobilisme sobre gel que organitza l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), l’entitat ha pogut tancar un patrocinador principal per recuperar les il·lusions perdudes després de perdre BPA com a màxim suport econòmic. En la dotzena edició, que comença dissabte amb les GZero, hi haurà una nova categoria, les GSeries 2, una monomarca gestionada íntegrament per PCR Sport i que registrarà la participació de sis cotxes i dotze pilots. El nom dels vehicles serà GiAnd Car. L’altra novetat és que es reprenen les dues jornades d’entrenament i també hi haurà cinc curses entre el gener i el febrer, totes en dissabte.

A la pregunta de si haurien continuat amb aquesta aposta ambiciosa si no hagués entrat Crèdit Andorrà com a patrocinador de les GSeries, la resposta del secretari de l’ACA, Toni Sasplugas, va ser clara i contundent: “No. Aquest campionat necessita molt esforç i molts recursos. És molt difícil tirar endavant un projecte com aquest. Teníem clar que l’anterior va ser un any de transició i necessitàvem un punt d’inflexió. Difícilment hauríem continuat si no hagués estat per l’arribada de Crèdit Andorrà.”

Les Crèdit Andorrà GSeries tindran un pressupost de 100.000 euros i també la continuïtat de Dorna, que aportarà els noms importants en aquesta competició. “Tenim les il·lusions renovades per tornar a créixer i situar les GSeries on es mereixen.” A més a més, l’ACA donarà especial importància a la informació amb un nou web. “Volem ser molt potents a les xarxes socials. Penjarem molt vídeo de qualitat, molta imatge, ja que volem ser molt presents i arribar a moltíssima gent.”

En la màxima categoria competiran dotze o catorze cotxes amb més de vint pilots inscrits. “La nova categoria donarà molt d’espectacle”, va sentenciar Sasplugas.