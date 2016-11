Continuïtat al projecte

L’aposta de creixement de l’handbol continuarà després de ser nomenat com a president fins al 2020 Gerard Pifarré. La Federació Andorrana d’Handbol (FAH), que en els últims anys ha crescut força, seguirà apostant per la seva política d’expansió d’aquest esport a nivell d’escoles del país per potenciar la base i també l’equip nacional que tornarà a competir en un Campionat del Món B, aquesta vegada a Bulgària al mes de juny. “Hem treballat molt fent activitats extraescolars i totes les escoles del país tenen en horari lectiu d’handbol per donar a conèixer aquest esport”, va assegurar el màxim mandatari de la FAH, Gerard Pifarré. Quan van crear l’ens al 2010 treballaven amb un petit pressupost de 3.000 euros i ara amb l’ajuda que reben de l’IHF i també de Govern, el pressupost ha ascendit a 20.000 euros ja que 16.000 provenen de l’IHF i 4.000 de Govern. “Hem arribat a l’estabilitat com a ens i a més a més hem pogut incorporar una persona fixa. Estem en una fase de molt creixement amb dos equips sèniors de nois i de noies, respectivament, i quatre equips inferiors que disputen competició”, va dir Gerard Pifarré, que també ha inscrit la selecció a l’European IHF Trophy, un torneig per a països emergents que atorgarà places per a una segona fase de classificació per a l’Europeu del 2020 que organitzaran Suècia, Àustria i Noruega. “Competir a l’Europeu del 2020 ja són paraules majors”, va reconèixer Gerard Pifarré.

Per la seva banda, el cap de setmana va deixar dues victòries pel Concòrdia. L’equip femení, de primera catalana, va superar per 18 a 15 l’Handbol Lleida Pardinyes-Groc i el masculí, de quarta catalana, va vèncer per 22 a 19 l’Handbol Claret.

Els pares en la trobada de mini

A la tercera jornada de la cinquena trobada de minihandbol al Centre Esportiu Els Serradells hi van assistir una quarantena de participants amb la novetat que els pares dels jugadors van ser també els protagonistes. Durant els temps de descans per esmorzar els pares van realitzar un partit contra els monitors. La darrera trobada se celebrarà el proper diumenge al Prat Gran d’Escaldes-Engordany de 10 a 14 hores i allà se celebrarà la rifa benèfica contra el càncer.