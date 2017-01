Colíders del grup 1 de Primera Catalana. L’FC Andorra, que va afrontar el partit amb les baixes de Ferran Pol, Oriol Roch, Aleix Cisteró, Albert Moñino i Emili García, tenia l’oportunitat d’assolir el lideratge si s’imposava al Llagostera B, un enfrontament corresponent a la jornada 11 i suspès pels compromisos internacionals de la selecció. Finalment, els d’Emili Vicente només van poder aconseguir un punt en empatar a 1 contra un rival que també venia amb moltes baixes al Centre d’Entrenaments de la FAF. Aquest punt situa l’FC Andorra colíder, però l’Horta, que continua com a primer classificat, té millor goal average. Els andorrans tindran una nova oportunitat per situar-se líders en solitari diumenge al matí al camp del Ripollet si empaten o guanyen, ja que l’Horta va ajornar el partit contra el Girona B perquè recentment han canviat la malmesa gespa del Feliu i Codina.

El tècnic, Emili Vicente, va haver d’innovar en l’alineació. Les nombroses baixes el van obligar a fer debutar com a titular el porter suplent, Francesc Cabrera, més conegut com a Patet, i també qui la temporada passada era jugador del juvenil, el lateral Aleix Viladot. Tots dos van complir a la perfecció. Els primers 45 minuts no van tenir gens de ritme, però el que va dominar va ser l’FC Andorra. Al minut 29, Eloi Zamorano va cometre un greu error defensiu que va estar a punt de ser aprofitat per Cristian Martínez, però l’internacional va fer un toc suau que va aturar el porter Pol Busquets. Abans d’arribar al descans, l’àrbitre Carlos López Buendia va anul·lar una jugada d’atac del Llagostera que va acabar amb gol de Rubén Martínez, més conegut com a Peque, després d’una passada de Pol Mitjà. La jugada, que va beneficiar els andorrans, va deixar molts dubtes. A dos minuts del descans, Marc Pujol va enviar una passada a l’espai lliure per a Cristian Martínez, que va estar a punt de marcar per una falta d’entesa entre el porter Pol Busquets i el defensor Marc Ferrer. L’FC Andorra necessitava aportar molt més en el joc ofensiu ja que els centrals Eloi Zamorano i Marc Ferrer no donaven gaire confiança a l’equip llagosterenc.

A la represa, els d’Emili Vicente van posar una marxa més i al minut 52 Sebas Gómez es va inventar una bonica jugada individual i va esquivar fins a tres adversaris, però quan ja ho tenia tot fet el seu xut ras el va desviar Marc Ferrer sota pals. Al Llagostera B li va costar reaccionar i les baixes semblaven passar factura a l’equip dirigit per Pep Triadú. Al minut 70 Marc Ferré, amb un xut creuat i a la mitja volta, va intentar sorprendre Pol Busquets. La pilota va sortir fregant el pal. Cinc minuts després va arribar el primer gol del partit, i va ser per un greu error defensiu de Marc Ferrer, que va voler sortir amb la pilota jugada i Jordi Aláez l’hi va pispar. Amb la recuperació del jugador del juvenil, Cristian Martínez va batre el porter Pol Busquets amb un xut ras i creuat. L’alegria dels d’Emili Vicente va durar ben poc, ja que Pere Espuña va empatar a la sortida d’un córner en la jugada següent després d’aprofitar un refús defensiu de Rober Font.

L’FC Andorra va reaccionar i va apostar per sumar els tres punts. Al minut 83, Jordi Aláez va poder marcar el gol de la victòria, però el seu xut ras a passada de Sebas Gómez va sortir molt a prop de la base del pal. El Llagostera B va sumar la cinquena jornada consecutiva sense perdre i l’FC Andorra ja ha atrapat a la classificació el potent i històric del futbol català, l’Horta.

Emili Vicente: “El partit era un repte per a tots”

Les baixes són les baixes, i els que no són gens habituals en els esquemes d’Emili Vicente van donar la cara, fins i tot dos jugadors juvenils. El tècnic de l’FC Andorra així ho va entendre, i els va lloar sense cap mena de miraments. “Volia felicitar-los públicament perquè els jugadors han donat la cara i ho han fet molt bé. Era un repte per a tots i es mereixen un 10”, va reconèixer el tècnic dels andorrans, que dona per bo l’empat. “Era un bon rival, el Llagostera B. Un equip jove que acabava de guanyar tres partits seguits i que està en una línia molt positiva, amb jugadors de qualitat”, va sentenciar.

‘Josele’ Aguilar, el primer regal de Reis

La lesió de llarga durada d’Oriol Roch ha obligat l’FC Andorra a mirar el mercat de jugadors. Tal com va avançar el diari BonDia, José Antonio Josele Aguilar es converteix en el primer regal de Reis per a Emili Vicente. El davanter català, de 27 anys, reforçarà el joc ofensiu de l’FC Andorra després de superar la prova que li va fer el tècnic. El golejador, que va militar al Terrassa, el Blanes, el Ripollet, el Premià de Mar, l’Alzira i, abans d’arribar a la Lliga Nacional, al Cerdanyola del Vallès, aportarà la seva experiència futbolística en categories superiors a Primera Catalana i també molt de gol. El jugador va arribar al país de la mà de Javi Romero per jugar a la UE Sant Julià i després el va fitxar el Lusitans. Molt de gol i molt de caràcter.