Cistelles, rialles i solidaritat

Les personalitats de la vida pública andorrana estem acostumats a veure-les cada dia amb americana, corbata o vestit de mudar i no amb pantaló curt i suant la cansalada. Del despatx a la pista de bàsquet. Per agafar una pilota i provar, amb la millor de les intencions, de fer-la entrar en una cistella de petites dimensions. Ells van ser els teloners i els qui més rialles van provocar en el primer partit de la tercera edició d’una de les cites més especials que se celebren per aquestes dates al poliesportiu, la Champions for Unicef, organitzada pel club i que envia la recaptació íntegra a l’Unicef. Els Vicenç Mateu, Jordi Cinca, Francesc Camp, Pere López, Jordi Gallardo, Trini Marín o Carles Naudi s’ho van passar d’allò més bé, però cap va poder emular, com és lògic, cap jugador dels dirigits per Joan Peñarroya. Això sí, per un dia van ser jugadors de bàsquet. Almenys ho van intentar. Tot seguit va tenir lloc el plat fort, els jugadors de la primera plantilla de l’ACB, que es van barrejar –millor així– amb esportistes andorrans, residents i algun intrús. Tot un espectacle amb moltes rialles, cistelles, intents i molta solidaritat. La cistella del partit va ser del futbolista Jordi Rubio, des de mitja pista.