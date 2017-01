Cinc de casa al repte del Dakar

Cyril Despres en cotxes –amb David Castera de copilot–, amb el Peugeot 3008 DKR i un equip al darrere d’autèntic luxe; Albert Llovera amb el camió Tatra de l’equip Bonver Dakar Project; Cristian España amb la moto KTM del Pedregà Team; Joan Barreda en motos amb l’equip HRC; Andreu Cachafeiro amb el bugui Yamaha de l’equip Trivimon; i en la seva 26a participació, Jordi Ginesta en un dels tres camions del Team Boucou un Man 6x6. Tots cinc representaran d’una manera o altra el país en la 39a edició del Ral·li Dakar, que comença avui a Asunción (Paraguai) amb una etapa especial de 39 quilòmetres però un total de 454 i que acabarà a la localitat argentina de Resistència.

Des que es va traslladar d’Àfrica a Sud-amèrica per les amenaces terroristes, el raid més dur del món havia prioritzat la velocitat per damunt de l’orientació i d’aquesta manera va perdre l’origen aventurer que tant l’havia caracteritzat. Amb l’arribada de l’expilot de motos Marc Coma com a director esportiu de la prova han decidit recuperar aquest esperit i tornar a la versió més tradicional del ral·li potenciant per sobre de tot el propi instint dels competidors. Els participants, un total de 491 i cinc provinents del Principat, hauran d’enfrontar-se als des­afiaments de la naturalesa més durs dels Dakars que s’han fet a Sud-amèrica. El millor aliat dels pilots serà la intuïció i també l’olfacte competitiu, ja que s’hauran de recolzar en els GPS capats. Ja ho va avisar l’expilot d’Avià: “Vull que la navegació torni al lloc que mereix. Que els pilots que més aconsegueixin dominar aquest apartat ho vegin reflectit en el resultat final.”

Qui ambiciona el triomf en cotxes és el pilot resident Cyril Despres. Cinc victòries en moto i ara hi participa amb el potent equip de la marca del lleó. El favorit és Stéphane Peterhansel, però ningú faria bé d’oblidar-se que Despres i el seu copilot David Castera –també resident– acaben de guanyar a la Silk Way. En el mateix equip també hi ha Carlos Sainz i el nou vegades campió de ral·lis i novè l’any passat en el Dakar Sébastien Loeb. Els seus màxims rivals seran els Toyota amb Giniel de Villiers, el qatarià i bon amic d’Albert Llovera Nasser al-Attiyah i el català Joan Nani Roma. Mini també podria aspirar al podi amb l’expilot de ral·lis, el finlandès Mikko Hirvonen, que l’any passat va ser quart. Amb un bugui competirà l’andorrà Andreu Cachafeiro, que viurà la seva segona participació. La primera va ser ja fa cinc anys.

En motos, KTM és el rival a batre pel pilot resident Joan Barreda. Toby Price és el seu màxim rival. Lluny dels favorits tornarà a competir Cristian España. Segon Dakar per a ell. Després de quedar-se a prop de l’arribada l’any passat buscarà arribar a Buenos Aires enguany. En camions, Albert Llovera tornarà a donar espectacle amb el Tatra per segon any consecutiu, pilotant el gegant de l’equip Bonver Dakar Project, i Jordi Ginesta sumarà 26 Dakars. Tot un Monsieur Dakar. Comença una de les aventures més dures del món, amb un total de 8.800 quilòmetres. Objectiu: Buenos Aires.