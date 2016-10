Baixen al fang per remuntar

Quan pitjor pintava. Quan semblava que el Bàsquet Club MoraBanc havia llançat la tovallola després d’encaixar en els primers 20 minuts 57 punts, van aprendre la lliçó i van descobrir que havien de baixar al fang per poder aconseguir la primera victòria de la temporada. Van serrar les dents en defensa, van jugar els que havien de jugar, van animar els que havien d’animar i va arribar la primera victòria de la temporada en el primer partit, en l’inici d’un nou cicle, va arribar. Els de Joan Peñarroya van superar per 97 a 89 l’Herbalife Gran Canària, que després de guanyar la Supercopa ACB derrotant l’amfitrió i després a la final a l’FC Barcelona Lassa, sembla que l’elogi l’ha debilitat. Quan li va tocar baixar al fang per lluitar de tu a tu contra el BC MoraBanc no va trobar solució per evitar la desfeta.

Competir. Era la paraula que tenia el Bàsquet Club MoraBanc al cap després de la decebedora actuació a la semifinal de la Lliga catalana ACB contra l’ICL Manresa. S’obria el teló d’un nou cicle. Diem això perquè l’entitat presidida per Gorka Aixàs ha fet una renovació profunda i només han continuat tres jugadors de la temporada passada i hi ha vuit cares noves. Volen il·lusionar i la millor manera de fer-ho és competint, però la diferència contra l’Herbalife Gran Canària va ser abismal en els primers 20 minuts. La de Luis Casimiro, que ha heretat tot el que va fer de bo el mític Aíto García Reneses, és una plantilla feta per lluitar per les cotes més altes possibles. Si no els defenses bé ets pell, perquè tots els jugadors tenen qualitat. Els de Joan Peñarroya van fer un bon primer quart. Va ser un petit tast del que després es veuria, a partir del tercer i últim quart. El base francès Andrew Albicy va tenir un moment d’inspiració amb set punts consecutius. Un triple de Nacho Martín va situar els andorrans per primer cop al davant a l’electrònic (21 a 19). Els de Luis Casimiro van respondre i van empatar el partit a 23 al final del primer acte.

En els següents 10 minuts, la defensa dels de Joan Peñarroya va fer figa. Es van afeblir i va ser quan el finlandès Sasu Salin va clavar tres triples consecutius sense gaire oposició. El veterà Eulis Báez va veure que hi havia forat a la pintura i va començar a anotar amb facilitat. Ningú el va saber aturar i només Beka Burjanadze va oferir uns detalls esperançadors, ja que Thanasis Antetokounmpo va continuar a mostrar que té un canell de fusta i Thomas Schreiner no es troba a gust en la direcció de joc. En total, 57 punts al descans per a l’Herbalife i quan un equip rep tants punts en 20 minuts la feina que s’està fent no és la millor. El pitjor de tot és que van competir durant els primers 10 minuts i després es van deixar anar. El públic mereixia molt més, però també és veritat que l’Herbalife Gran Canària és el campió de la Supercopa ACB i també és equip d’Eurocup. Totalment cert.

En un dels punts on s’havia de millorar si es volia fer en alguna cosa en aquest partit era en l’apartat defensiu. Aquí els de Joan Peñarroya van demostrar que tenen un esperit diferent de la plantilla de la temporada passada ja que Oliver Stevic és una garantia defensiva i Beka Burjanadze és com un brau. Al tercer quart van estar a punt de capgirar el marcador amb un David Jelínek en estat de gràcia. Al final del tercer quart, 68 a 72. Quin canell que té el txec. Això sí, la remuntada es va certificar a l’inici de l’últim quart amb un triple de David Navarro que situava un 77 a 76. La lluita, un triple de Nacho Martín, i els rebots van provocar un autèntic malson a un equip canari que es va estavellar en la defensa andorrana i en els seus propis errors. Diumenge, una nova oportunitat per alimentar la il·lusió del públic amb la visita del Divina Seguros Joventut.



El Divina Seguros, el rival de diumenge

Nou partit al poliesportiu. Diumenge, a les 12.30 h, el BC MoraBanc rep la visita del Divina Seguros Joventut. Els de Diego Ocampo, que haurien donat la campanada a la pista de l’UCAM Múrcia si no arriba a ser per una cistella de Facu Campazzo a l’últim segon, sembla que han millorat des de la Lliga catalana ACB.