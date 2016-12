Àxel Esteve suma la tercera victòria de la temporada

Tercera victòria de la temporada i quart podi per a Àxel Esteve. L’esquiador andorrà es va imposar en el gegant FIS Memorial Albert Pardo, que es va disputar a l’estació catalana d’Espot. Esteve va fer un temps d’1.53,86 minuts i va superar el segon classificat, Aingeru Garay, per 0,61 i per 1,24 el tercer, Albert Ortega. A prop del podi va finalitzar Robert Solsona, en cinquena posició amb 1.55,70, a 1,84 d’Esteve. En 9è lloc va acabar Matías Vargas, el 12è va ser Àlex Rius, el 13è Joaquim Rodríguez i el 15è Cerni Mesa. No van poder acabar la segona mànega Albert Pérez i Joan Verdú i van quedar fora de la primera Jan Sasplugas, Arià Missé, Josh Alayrach, Marc Oliveras, Xavi Salvadores i Kevin Courrieu.

Per la seva banda, Carmina Pallàs va ser la millor de l’equip femení en ser quarta. Lluny del podi van finalitzar Aina Cinca, en setena posició, i Clàudia Mijares, que va ser vuitena. No van acabar la primera mànega Sara i Mariona Raméntol i Cande Moreno.