Antetokounmpo, ‘el patriota’

El germà de Thanasis Antetokounmpo, Giannis, va signar el seu nou contracte per quatre anys i 100 milions de dòlars; per tant, cobrarà la mateixa quantitat de diners que l’estel·lar LeBron James, però l’estrella de Cleveland ho farà per tres temporades i el grec per quatre. Això va passar el mateix dia que Thanasis, el germà dolent o menys bo, va ser protagonista a la presentació de la Lliga Endesa a la seu del màxim patrocinador de la competició, és a dir a Madrid. L’ala grec, un dels fitxatges estrella i que promet espectacle pels seus salts i no tant pel seu canell, va mostrar la seva simpatia sent la cara visible del Bàsquet Club MoraBanc a l’escenari preparat per Endesa. Hi va pujar acompanyat pel raper Pau Augé, conegut artísticament com a Oktuso. Si el raper andorrà es va deixar anar amb un rap en directe, també ho va fer Thanasis. Primer va fer una declaració davant de la pregunta del periodista espanyol Antonio Lobato –durant uns anys l’ombra del pilot asturià de Fórmula 1, Fernando Alonso. “Estic preparat per jugar fort i ajudar l’equip en tot el que pugui”, va assegurar l’ala grec, que davant de la pregunta de si l’objectiu de l’equip serà classificar-se per disputar la Copa del Rei i després el play-off pel títol, va deixar-ho clar: “Des que estic en el bàsquet, tot és possible.” Això sí, abans d’aixecar-se i marxar per donar pas a la periodista Samanta Villar i l’escorta del Divina Seguros Joventut Sergi Vidal va deixar aquest missatge patriòtic: “Som un país, Andorra!” Els somriures del públic i els aplaudiments van ser la resposta. Per tant, Thanasis Antetokounmpo té clar on ha anat a parar.

Per als de Joan Peñarroya la pretemporada continua i diumenge tenen l’últim partit amistós després d’afrontar la Lliga catalana ACB. El BC MoraBanc s’enfronta diumenge a Platja d’Aro amb el Divina Seguros Joventut, que en l’últim amistós es va imposar a tot un Fenerbahçe de l’Eurolliga entrenat pel flamant tècnic Zeljko Obradovic, que tornava a una de les seves cases.