Andorra serà al Mundial de 3x3

La selecció sènior masculina i la sub-18 femenina de bàsquet 3x3 seran finalment l’any vinent al Mundial de les categories respectives. Així ho va comunicar ahir la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) a la FIBA –el termini s’acaba avui–, després d’anunciar un acord de patrocini amb Vall Banc, tancat dilluns in extremis.

Així ho va explicar ahir el president de la FAB, Manel Fernández, que va triar les pistes de bàsquet 3x3 del clot d’Emprivat d’Escaldes-Engordany per fer públic l’acord acompanyat del conseller delegat de Vall Banc, Christoph Lieber.

El responsable federatiu, que no podia ocultar la seva satisfacció ja que “Vall Banc ens ha salvat del fet que el 3x3 deixés de fer-se a Andorra”, va precisar que l’entitat bancària es converteix en el “patrocinador principal de la federació en la modalitat del 3x3” inicialment per un any, tot i que “amb la voluntat de les dues parts de poder-ho allargar” un cop s’analitzin els fruits que doni l’acord.

Per la seva part, Lieber va assegurar que estan “molt orgullosos de poder contribuir en el projecte” ja que es considera que “és una oportunitat molt bona per a Vall Banc” i “per poder oferir alguna cosa amb un retorn per al país”. En aquesta línia, el conseller delegat de l’entitat bancària va insistir que “sabem que el basquet és important per a Andorra i també l’esquí”, i amb el 3x3 “se’ns ha presentat una oportunitat única ja que hem vist un projecte interessant i que pot aportar al país”.

I és que l’acord amb la FAB per al 3x3 és important també per a Vall Banc ja que es tracta del primer patrocini que tanca l’entitat, que no descarta estudiar altres col·laboracions si són interessants. “Estem satisfets amb aquest any, veiem com va i després ja ho veurem, perquè tot és possible”, va destacar Lieber, que va obrir la porta d’aquesta manera a la possibilitat de prorrogar l’acord de patrocini amb la FAB.

Al marge d’assegurar la participació de les seleccions nacionals en el Mundial sènior masculí i en el sub-18 femení, “els projectes més immediats que estaven en cartera i que eren més urgents de solucionar”, segons va precisar Fernández, l’acord de patrocini amb Vall Banc permetrà també a la FAB l’organització del Preeuropeu 2017, que igual que el que es va disputar l’any passat tindrà lloc a Escaldes-Engordany. De fet, per contracte, la FAB té també assegurat el Preeuropeu del 2018, cita que, igual com la d’aquest any, dependrà de la disponibilitat econòmica.

“Estem pendents d’una trobada amb el Comú d’Escaldes-Engordany perquè amb tot el que ha passat no hi hem parlat”, va explicar Fernández, que va destacar que el Preeuropeu es podria tornar a organitzar a la plaça Coprínceps, “una ubicació que si al Comú li va bé a la FAB també”.

L’acord de patrocini comportarà també el manteniment de tota la infraestructura creada al voltant del 3x3. “Si hem de ser coherents i volem participar en això necessitem aquesta estructura”, va destacar el president de la FAB, que va assenyalar que el projecte “més clar” és el sènior perquè en la seva majoria “està format per jugadors que no estan en actiu en bàsquet a cinc”.

En aquesta línia, Fernández va admetre que “necessitaríem fer un pas endavant amb sub-18 i sub-23”, tot i que va recordar que aquests projectes “necessiten altres acords a què puguem arribar amb el club”, així com “més suports econòmics i que se sàpiga què és el que planteja la FIBA per a aquestes categories més enllà del Mundial i els Preeuropeus i Europeus”. Un cop resolts aquests aspectes, va continuar el president de la FAB, “intentarem que el sub-18 entri al programa perquè és necessari”.

Així mateix, Fernández, que va insistir que cal “ser auto­exigents” per demostrar al patrocinador l’encert amb la tria i facilitar-li que pugui obtenir la repercussió esperada, va destacar que l’ajuda de Vall Banc “és molt important per a la Federació”, tot i que “hem de tenir en compte que el 3x3 necessita molts més recursos”. En aquesta línia, el dirigent de la FAB, que per un acord amb l’entitat no va voler fer públic l’import del patrocini, va assegurar que “Vall Banc ens aporta una quantitat de diners important, ens permet fer moltíssimes coses, però el 3x3 amplia cada vegada més el seu àmbit d’actuació i és evident que continuem necessitant recursos”.

Eleccions a la FAB

D’altra banda, Fernández va confirmar que aviat es convocaran les eleccions a la Federació i que s’hi tornarà a presentar. “No depenia de trobar el patrocinador, es poden fer ara o el mes que ve, però la data clau era el 30 novembre i ens interessava tenir clar el futur del 3x3”, va destacar el president de la FAB, que va dir que “ara, ja més relaxats, podem pensar en altres coses”.