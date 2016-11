Andorra la Vella serà seu de l’Assemblea General de la Federació Internacional de Motociclisme

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, pren a Berlin el relleu de seu de l'Assemblea General de la Federació Internacional de Matociclisme. El Congrés acull també la gala d’entrega de premis dels campions del món de totes les disciplines. La cònsol major destaca la capacitat perquè Andorra sigui seu d'aquesta Assemblea durant el 2017 i 2018, recordant la capacitat del Principat per organitzar esdeveniments de primer nivell mundial.

date 2016-11

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha assistit aquest cap de setmana a Berlín (Alemanya) al Congrés de la Federació Internacional de Motociclisme, per presentar la ciutat que serà la seu de l'esdeveniment els anys 2017 i 2018, que acollirà la vuitena i novena cerimònia de gala de lliurament de premis als campions del món de totes les disciplines. A més, a Berlin s'ha celebrat la setena cerimònia de gala de lliurament dels premis als campions del món de totes les disciplines de competició en el motociclisme.

Andorra la Vella serà la seu de l'Assemblea General de la Federació Internacional de Motociclisme en les pròximes dues edicions: 2017 i 2018. En aquest sentit, Marsol ha remarcat la capacitat del Principat per organitzar esdeveniments de primer nivell mundial, com les diverses Copes del món d’esquí alpí o el Tour de França. De fet, el Principat té una llarguíssima trajectòria en la celebració de campionats del món de trial – n’ha organitzat vint al llarg dels darrers 25 anys, així com dos Trials de les Nacions, un campionat del món d’Enduro i tres de Supermoto.

La cònsol major ha posat l’accent, durant la seva presentació, en el fet que Andorra és un país segur i molt atractiu turísticament. Conxita Marsol ha destacat de la propera seu del Congrés de la FIM la important capacitat hotelera i que Andorra la Vella ofereix un atractiu comercial molt destacat.

El congrés a Berlin ha acollit amb 600 participants a l’Assemblea General de la FIM, per la qual cosa s’han contractat 1.500 nits d’hotel. Aquest esdeveniment, que té una repercussió internacional important arreu del planeta. El Congrés de la Federació Internacional de Motociclisme acull també la gala d’entrega de premis dels campions del món de totes les disciplines, i on el gran protagonista ha estat el campió mundial de Moto GP, Marc Márquez, que ha mostrat la seva satisfacció perquè un lloc tan proper per a ell sigui la seu dels propers congressos de la FIM.