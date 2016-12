Andorra acollirà al maig les finals sub-18 i sub-16 del Grand Sud

Feia temps que els dos clubs del país treballaven amb el Comitè Migdia-Pirineus i finalment s’ha fet realitat. El maig vinent, concretament els dies 21 i 22, Andorra serà seu de les finals del Grand Sud –formada pels comitès d’Armagnac-Bigorra, Llenguadoc, Migdia-Pirineus i País Català– de les categories sub-18 i sub-16.

Així ho va explicar ahir el president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), Xavier Vilasetrú, després de rebre la confirmació de l’encàrrec per organitzar aquestes finals al país per part del Comitè de Migdia-Pirineus, amb els representants del qual va coincidir a finals de la setmana passada en l’assemblea general de Rugbi Europa.

Per a la FAR és important poder organitzar aquestes finals, que es disputaran al camp d’Encamp i al de la capital, ja que en certa manera serviran per provar la capacitat d’organització de cara a poder acollir en un futur altres competicions. “Ens interessa molt tenir bones relacions amb el Comitè de Migdia-Pirineus”, va assegurar el president de la FAR, que va incidir en la importància que el Principat pogués acollir en un futur “les finals de campionats ja sigui de Federal 1, 2 o 3 o de Promoció d’Honor”.

D’altra banda, des de la FAR s’està treballant perquè alguns combinats nacionals puguin venir a fer estades en altura al Principat. En aquest sentit, ja s’han mantingut els primers contactes amb la Federació de Rugbi de Geòrgia, el combinat del qual participa en el Sis Nacions B, perquè, ja de cara al 2018, poguessin fer una estada a Andorra. De moment, des de la FAR s’està a l’espera de conèixer els requisits i les necessitats a cobrir que plantegi la federació georgiana per continuar treballant en aquesta opció.

Així mateix, també s’ha constatat l’interès per poder fer una estada al Principat de la selecció de rugbi 7 portuguesa, un combinat de “molt nivell” i que participa en els campionats mundials, com va recordar Vilasetrú, que va destacar que es tracta d’una opció interessant “tenint en compte la important comunitat portuguesa que hi ha al país i els lligams que ens uneixen”. En aquest cas, també es treballa en l’horitzó que el combinat pugui fer una estada per entrenar-se a Andorra de cara al 2018 i en el marc de la preparació per al Mundial del 2019.

Data per a l’Europeu

D’altra banda, l’assemblea general de Rugbi Europa, on entre altres punts es va definir el calendari de competicions per a l’any vinent, va servir per confirmar que el Principat acollirà els propers dos anys l’Europeu sub-18 femení de rugbi 7. La primera cita, la del 2017, arribarà, tret de canvi da darrera hora, a l’Estadi Nacional el 23 de setembre i hi prendran part vuit països, entre els quals destaquen els combinats de Geòrgia i Escòcia.

A banda, en categoria masculina, el combinat nacional de rugbi 7 prendrà part en l’Europeu sub-18 que se celebrarà el primer cap de setmana de setembre a Hongria.