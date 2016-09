Amàlia Vinyes torna al CER, i ho farà a València

Amàlia Vinyes (Seat León Racer-Baporo Motorsport) disputarà el penúltim míting del Campionat d’Espanya de resistència (CER) amb el doble objectiu d’estar entre els més ràpids de la graella de sortida i també recuperar les millors sensacions a la competició. La prova arrencarà dissabte al circuit de la Comunitat Valenciana. “Aquesta temporada no he pogut seguir el CER de manera regular i no tinc cap opció a una posició capdavantera. Així doncs, en gaudiré d’una manera diferent”, va dir Amàlia Vinyes.