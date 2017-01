Àlex Rins fixa la residència a Andorra i Maverick Viñales estudia fer-ho

Territori de motor. Un resident més i un altre que s’està plantejant seriosament ser-ho. El pilot català Àlex Rins, de tan sols 21 anys i que actualment competeix a MotoGP amb el Team Suzuki Ecstar, amb Andrea Iannone com a company d’equip, ha fixat la residència al Principat i s’ha unit als germans Espargaró, Aleix i Pol. De fet, el pilot va jugar dimarts al vespre el Champions for Unicef, com també ho va fer Maverick Viñales. El pilot de Figueres, que substitueix Jorge Lorenzo al Movistar Yamaha MotoGP i serà per tant el company d’equip de Valentino Rossi, està estudiant l’opció de residir al país. Viñales és un assidu a Andorra i practica, com els seus companys, esquí de muntanya.