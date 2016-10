Adéu amb victòria

El projecte de bàsquet 3x3 en noies va fer els seus últims espeternecs i va assolir l’última victòria d’aquest bonic, ambiciós i poc valorat projecte amb un triomf en l’últim partit del Mundial, que es disputa a Guangzhou (Xina). Les noies dirigides per Anna Busquet, amb la baixa de Clàudia Brunet i amb cap canvi, van perdre contra l’Argentina per 4 a 12 i després, en el segon partit de la jornada, es van imposar per 13 a 18 a Macau. El trident format per Eva Vilarrubla, Pati Vicente i Alba Pla va dominar la selecció convidada a l’últim instant per l’absència d’Israel amb un gran partit farcit de solidesa i solidaritat i que va comptar al final amb la presència de la lesionada Clàudia Brunet, que va voler gaudir dels últims segons d’aquest Mundial després de lesionar-se al primer minut del primer partit. Els punts d’Eva Vilarrubla i també d’Alba Pla i la direcció de Pati Vicente van tancar el Mundial, i va ser un adéu amb una victòria celebrada a la graderia per la família Fernández, és a dir el president de la Federació Andorrana de Bàsquet, Manel, i un dels fills del màxim mandatari, Jordi, que van mostrar la bandera andorrana i que la televisió va poder captar sense problemes. Andorra, novament, amb el bàsquet 3x3, ben representada fora del país.

Per la seva banda, la selecció masculina, dirigida per Pere Pràxedes, disputarà avui els dos últims partits si no aconsegueixen la classificació per als quarts de final. El primer serà a les 12.10 hores contra l’actual campiona d’Europa, Eslovènia, i el segon a les 12.50 hores contra l’Uruguai. Els andorrans ja tenen un triomf.