Cabello i Morales s’imposen en el Land Rover Tour d’AnyósPark

La parella formada per Javier Cabello i Gustavo Morales es va imposar en la primera categoria del Land Rover Padel Tour, que s’ha disputat aquest cap de setmana a AnyósPark. Ho va fer per 6 a 4 i 7 a 6 davant de l’andorrà Nil Carbonell i Enric Batalla. En noies, el triomf va ser per a Berta Juncosa i Adriana Olivé, que van guanyar per 6-4 i 7-5 Natàlia Font i Fabiana Montsegur. En categoria masculina B van quedar en primera posició Raül Molero i Manolo Márquez, que es van imposar per 6-3 i 6-4 a Iban Cerro i Ot Vila. En el torneig hi van participar unes 48 parelles i els partits es disputaven al millor dels tres sets. L’esdeveniment, de caràcter amateur, també va aplegar monitors andorrans com Jean Baptiste Poux, Gaston Bianchi i Gustavo Morales, i des de les primeres rondes es va veure un gran nivell de joc.