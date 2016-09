Un total de 20 equips es postulen pel Concurs d’Arquitectura per a la generació del Masterplan d’ “El Falgueró”

El concurs internacional d’Arquitectura per a la Generació del Masterplan El Falgueró, que té com a finalitat el desenvolupament immobiliari d’aquest important nucli urbà a Escaldes-Engordany, ha rebut la sol·licitud d’un total de 20 equips.

Les societats ATRI S.A i ENCAIX S.A, impulsores del concurs, han finalitzat ja l’avaluació de la documentació presentada pels sol·licitants amb l’objectiu de determinar els sis equips que s’han convidat a participar al concurs d’idees previ a la redacció del projecte.

La diversa procedència de les candidatures demostra l’elevat interès que la convocatòria ha despertat tant a nivell nacional com internacional. Entre els sol·licitants hi figuren equips procedents del Regne Unit, Dinamarca, Noruega, Alemaya, França, Uruguay, Canadà, Espanya i Andorra, entre d’altres nacionalitats. Tanmateix, la documentació rebuda posa de manifest la gran qualitat dels equips sol·licitants, tant per la formació multidisciplinar com per l’experiència que presenten els membres que les integren.

El procés d’avaluació i valoració ha comptat amb l’assessorament d’un equip tècnic especialitzat i ha tingut en compte paràmetres com ara el perfil de l’equip tècnic, les disciplines i els recursos, la formació i la dedicació dels integrants de l’equip, l’experiència i realització de projectes similars, referències específiques per usos i implementació de certificacions de sostenibilitat.

ATRI S.A i ENCAIX S.A van posar en marxa el concurs internacional el passat 10 de juliol amb la finalitat de seleccionar una proposta arquitectònica, funcional i de disseny, que definís els conceptes de fonament pel posterior projecte de construcció d’un complex urbà multifuncional a les parcel·les privatives que conformen el conjunt El FALGUERÓ, ubicat a l’antiga Unitat d’Actuació - Sub-le 01 - del POUP d’Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra

La unitat de sòl urbanitzable ha estat desenvolupada entre els anys 2011-2014, derivant en l’actual estructura de parcel·les privades, vials públics i zones verdes.

Les parcel·les objecte de la proposta (P01 a P06), corresponen a parcel·les edificables privades i compten amb una superfície total de sòl de 7.667 m2 i una edificabilitat normativa màxima assignada per aquestes sis parcel·les de 54.217 m2 sobre rasant.

El FALGUERÓ es troba integrat en una zona urbana consolidada i amb importants equipaments públics i privats, i una excel·lent accessibilitat als centres urbans d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.