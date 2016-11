Un nou llibre editat per Crèdit Andorrà reflecteix com el govern d'una empresa no pot funcionar sense justícia

El llibre 'La justícia en les empreses: el govern de les empreses i els sistemes de control', emmarcat dins la Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l'IESE, reflecteix com el govern d'una empresa no pot funcionar sense la justícia, i aconsella als directius incorporar criteris informals de tracte amb els seus treballadors per tal d'obtenir millors resultats. Els autors, Natàlia Cugueró i Josep Maria Rosanas, col·laboradora i director de la Càtedra respectivament, han presentat l'obra i han coincidit a destacar que la justícia és un criteri de vegades oblidat a les empreses, però en canvi tothom el considera important.

La Càtedra Crèdit Andorrà de Mercats, Organitzacions i Humanisme de l'IESE ha publicat el llibre 'La justícia en les empreses: el govern de les empreses i els sistemes de control' que explica la manera de dirigir una organització, tan a través dels sistemes de control, com a través de la manera que tenen els directius d'incorporar els criteris més informals de justícia reconeixent els esforços dels empleats.

Els autors, Natàlia Cugueró i Josep Maria Rosanas, col·laboradora i director de la Càtedra respectivament, han presentat aquest dimecres a la tarda el llibre a la seu de Crèdit Andorrà, entitat encarregada de la seva edició, i han destacat la importància de la justícia com un element fonamental per a les organitzacions, ja que “és un criteri sovint oblidat a les direccions de les empreses”, segons Rosanas. Per la seva banda, Cugueró ha aconsellat que l'idoni és “tenir un sistema de mínims formal que no creï injustícies sistemàtiques, i que el directiu estigui sensibilitzat”.



Quan les empreses no apliquen la justícia, les conseqüències provoquen treballadors desmotivats que poden veure afectada la seva salut, i un augment de la desconfiança en l'empresa. Cugueró ha explicat que actualment hi ha tot tipus de situacions a les organitzacions, i a mesura que van creixent augmenta també la possibilitat de ser injustos perquè hi ha més distància entre els directius i els treballadors.

El volum s'estructura en sis capítols: els sistemes de gestió i de control, els fonaments conceptuals de la justícia, la justícia en la direcció d'empreses, investigacions sobre la justícia a les organitzacions, els costos sanitaris de la injustícia a les organitzacions i l'administració de la justícia a les empreses.

Després de la presentació del llibre, els autors han ofert una conferència sobre els costos de salut generats per la injustícia en les organitzacions.