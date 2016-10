Raiffeisen.ad demana la nul·litat de l’última resolució de l’AREB

Després d’haver sol·licitat ja la nul·litat de la resolució adoptada el 21 d’abril passat pel consell d’administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per la qual s’adoptaven diferents instruments de resolució relatius a Banca Privada d’Andorra, la societat cooperativa Raiffeisen.ad ha presentat un complement de demanda per demanar la nul·litat també de la resolució de l’AREB del 13 d’octubre passat.

Així ho va explicar ahir el president del consell rector de Raiffeisen.ad, Eusebi Nomen, que va assegurar que la resolució del 13 d’octubre passat confirma que l’AREB “no va fer el traspàs a Vall Banc de la cartera d’accions corresponents als clients traspassables”, de manera que aquesta “seguiria estant avui dia a nom de BPA”.

Nomen, que va qualificar aquests fets de “gravíssims”, va insistir que en aquest escenari la mateixa AREB “hauria incomplert la seva pròpia resolució” i que Vall Banc “no estaria complint amb les seves obligacions de solvència o liquiditat”.

El dirigent del consell rector de Raiffeisen.ad, que va recordar que la Llei de resolucions i reestructuracions bancàries diferencia dos mecanismes per traspassar actius i passius –el fet a una entitat pont i el que es fa a través de la venda de negoci–, va denunciar que en la darrera resolució l’AREB procedeix a aplicar l’eina de resolució denominada venda de negoci, i que per tant aquest traspàs hauria de seguir un procediment “totalment diferent i independent” de l’eina de resolució de l’entitat pont, la que es va anunciar el 21 d’abril, a la qual va seguir una segona operació consistent en la venda del 100% de les accions de Vall Banc un cop executat el traspàs dels actius i passius de BPA a l’entitat pont Vall Banc.

Davant aquest “canvi del full de ruta”, Nomen va insistir que canvien també les obligacions fixades per llei que s’han de seguir, i va posar en evidència que “l’AREB ha acordat un traspàs a Vall Banc d’una cartera de clients d’uns 80 milions d’euros, sense que hi hagi preu de venda i sense fer el procediment competitiu”.

Així mateix, Nomen, que va recordar que el procediment competitiu anterior era per la venda de les accions i sota l’eina de resolució de l’entitat pont, va assegurar que amb la resolució del 13 d’octubre l’AREB reconeix que l’aplicació de “l’eina de resolució de l’entitat pont ha contaminat la cartera de renda variable custodiada per Crédit Suisse, que continua mantenint aquesta cartera a nom de BPA”.