Presentació a Sort del programa de cooperació transfronterera

Ahir es va celebrar a les dependències de l’oficina comarcal de Turisme del Pallars Sobirà, a Sort, la sessió informativa sobre el programa de cooperació transfronterera europea Interreg, com a part del Programa de cooperació territorial Espanya – França – Andorra (Poctefa) per al període 2014-2020. L’acte va comptar amb els parlaments de benvinguda del president del consell comarcal del Pallars Sobirà Carles Isus i de la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, M. Rosa Amorós, que van donar pas als parlaments del director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació Albert Castellanos i de la subdirectora general de Programació econòmica Teresa Medina.

L’objectiu de l’acte va ser presentar el contingut del programa, el qual compta amb una important dotació econòmica –de 189,3 milions d’euros i una taxa de finançament màxim del 65% del cost dels projectes– per part de la Unió Europea. D’aquesta manera el govern de la Generalitat pretén incentivar la presentació de projectes per part d’actors tant públics com privats. Els projectes han de ser presentats per socis de totes dues bandes del Pirineu, i han de comptar amb un pla d’actuacions equilibrat i sempre amb un percentatge de participació pública.

El projecte es divideix en cinc eixos d’acció emmarcats en la dinamització de la innovació i la competitivitat; promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos; promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals; afavorir la mobilitat de béns i de persones; i reforçar les competències i la inclusió en els territoris.

Actualment es troba oberta la segona convocatòria, dotada amb 71,2 milions d’euros –el 40% de la quantia total–, fins al proper 13 de desembre, i posteriorment hi haurà una tercera convocatòria amb el 20% de la quantia restant.