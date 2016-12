Pantebre: “Si es fes un referèndum per l’acord amb la UE, sortiria ‘no’”

El treball conjunt que estan fent la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), la Confederació Empresarial (CEA), l’Empresa Familiar (EFA) i la PIME per seguir el curs de les negociacions sobre l’acord d’associació serà una de les línies de treball de la Cambra per a l’any vinent. “Demanem més diàleg al Govern”, va reclamar Pantebre. Ara per ara, des de la CCIS es veu que les negociacions “demanen moltes obligacions i poques contrapartides, i per això volem tenir la nostra veu”, va remarcar el president de la Cambra. Pantebre opina que “si es fes ara un referèndum sobre l’acord d’associació sortiria no”. Tot i això, reconeix que encara s’està en una fase molt embrionària i que cal molta més informació. Per tant, aquest no a l’acord “pot canviar els propers anys”, va dir.

Pantebre creu que Andorra té l’oportunitat de negociar un bon acord “tenint en compte la nostra realitat”. Segons Pantebre, s’ha d’incidir en les contraprestacions i demanar fons europeus que ajudin al “desenclavament del país” a través, per exemple, de construccions aeroportuàries.

Les negociacions sobre l’acord amb la Unió Europea (UE) serà un dels principals punts que centraran el treball de la Cambra pel 2017. Però el president de la CCIS en va apuntar altres de nous i importants. Un tractarà de la formació i la millora de l’ocupació. A partir de gener, i gràcies a un acord amb l’escola internacional en direcció hotelera i turística Vatel, oferiran cursos per a la formació de personal del sector hoteler, amb oferta tant presencial com online. En matèria de formació també preveuen un nou postgrau en creació i gestió de la pime andorrana, que coorganitzaran amb la Universitat d’Andorra.

També preveuen demanar al Govern reforçar l’acció del servei d’assessorament empresarial de la Cambra i del Servei d’Atenció a la Petita Empresa en acompanyament a les empreses i els inversors. El desenvolupament de les accions del Pla estratègic del turisme de compres serà una altra línia de treball pel 2017.

Per altra banda, es vol potenciar amb Actua i Exteriors l’organització de missions empresarials per promoure relacions econòmiques. I, a més a més, desplegaran accions de promoció econòmica en el marc del programa operatiu de cooperació transfronterera Poctefa.

Per al 2017 es té previst, amb el departament d’Estadística, desenvolupar un indicador de confiança empresarial, a l’estil de l’IFO alemany, perquè serveixi com a referència del pols econòmic del país i sigui comparable internacionalment.