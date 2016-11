Nou dèficit tot i usar altre cop els beneficis d’Andorra Telecom

Malgrat la utilització de 35 milions d’euros corresponents a la totalitat dels beneficis d’Andorra Telecom i part dels de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), el pressupost per a l’exercici 2017 preveu un dèficit de 25,6 milions, una xifra, però, un 9,2% inferior a la pressupostada per al 2016.

Així consta en el projecte de pressupost per a l’any vinent que el ministre de Finances, Jordi Cinca, va entrar a tràmit parlamentari dilluns i que ell mateix va qualificar de “continuista”, ja que s’acosta a l’objectiu de l’equilibri pressupostari i compleix els objectius de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques previstos per al 2019, ja que el dèficit de gestió se situa per sota de 10 milions d’euros, una xifra que està per sota de l’1% del PIB.

Els comptes per al 2017 preveuen uns ingressos de 415,1 milions d’euros, un 5% més que l’exercici anterior, i unes despeses de 440,7 milions, que també s’incrementen, en un 3%. A part del creixement dels ingressos patrimonials per l’ús dels beneficis de les parapúbliques, l’augment dels ingressos s’explica per una pujada del 21,4% de la recaptació dels impostos directes.

Pel que fa als impostos indirectes, que amb 280 milions són la principal font de finançament, es mantenen estables amb un increment que no arriba a l’1%. El titular de Finances va destacar que hi haurà una baixada en la recaptació per l’IGI, que es veurà compensada per un augment de la taxa al consum que s’aplica al tabac, que pujarà un 10% a principis de l’any vinent per evitar que creixi el diferencial de preu d’aquest producte respecte dels països de l’entorn.

Pel que fa a les despeses, les corrents (380 milions) s’incrementen un 3,1%, principalment per l’augment del 39% de les transferències de capital, sobretot per les partides dedicades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). En canvi, la despesa en personal es manté en 107 milions. Quant a les inversions reals, el projecte de pressupost per al 2017 preveu una partida de 52,1 milions, un 7,7% més que la que es preveia en els comptes del 2016.