L’ocupació se situa al setembre en un 47,39%, la més alta des del 2011

El sector hoteler va registrar el setembre passat l’ocupació més alta en aquest mes des de l’any 2011, segons es desprèn de les xifres fetes públiques ahir per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Així, l’ocupació mitjana registrada el mes passat es va situar en el 47,39%, fet que significa un increment del 2,45% respecte al setembre del 2015.

A més, aquestes xifres permeten tancar els tres primers trimestres de l’any amb una mitjana d’ocupació del 57,34%, un percentatge que, a l’espera de les dades que es puguin obtenir en els darrers tres mesos de l’any, supera amb escreix les mitjanes d’ocupació registrades els últims cinc exercicis en el global de l’any. I és que des del 2011, l’any amb uns registres d’ocupació més favorables va ser el 2013, que es va tancar amb una mitjana del 53,14%.

Amb les xifres del setembre, ja són quatre els mesos consecutius que s’han tancat amb un increment de la mitjana d’ocupació –després de l’augment del 38,24% del juny, el 18,85% del juliol i el 5,03% de l’agost–, i també són quatre (març, juny, juliol i setembre) els mesos de l’any en què s’ha registrat la mitjana d’ocupació més alta respecte del mateix mes des de l’any 2011.

El president de la Unió Hotelera d’Andorra, Manel Ara, va mostrar la seva satisfacció per les xifres assolides, així com pel fet que la millora de l’ocupació constatada “ha estat generalitzada a totes les parròquies”, tot i que, com és habitual, en diferents nivells. Amb tot, la millora de les xifres és evident i Ara va admetre que el sector “comença a veure la llum després d’uns anys que han estat difícils”.

En aquesta línia, el president de la UHA va recordar que els establiments del sector no en tenen prou amb poder anar tirant ja que “es necessita tota una sèrie d’inversions i de manteniment”, i va incidir que la tendència “és important” i aquesta “apunta a l’alça”.

I és que, exceptuant els mesos d’abril, que l’ocupació va caure un 40%, i maig, que la disminució va ser tan sols del 0,04%, la resta de mesos de l’any han registrat xifres superiors a les de l’any 2015. A més, Ara va justificar el descens de l’abril per una qüestió d’“efectes del calendari”, ja que l’any passat la Setmana Santa va caure en aquest mes i enguany ha estat al març.

Pel que fa als factors que podrien explicar aquesta millora de l’ocupació, el dirigent de la Unió Hotelera d’Andorra va diferenciar entre els condicionants externs i els interns. Respecte als primers, Ara va apuntar a una “certa recuperació” de l’economia d’un dels “nostres principals mercats com és Espanya, que sembla que ha revifat una mica”, així com a les situacions de conflicte que es viuen a la zona de la Mediterrània o fins i tot aspectes com la seguretat a França, després dels atemptats d’Estat Islàmic, que “han afavorit que més gent es fixés en Andorra”.

Quant als condicionants interns, va recordar els esdeveniments que ha acollit el país i que han contribuït a atraure turistes, com pot ser el Cirque du Soleil, el Tour de França, la Ultratrail o, i aquest sí amb influència en les dades registrades al mes de setembre, la Copa del Món de BTT celebrada a la Massana.

Precisament, aquest darrer esdeveniment, i l’ocupació que va comportar a la Massana i a Ordino, “ha estat clau per compensar el tradicional pont de l’Onze de Setembre per als catalans, que aquest any no ha caigut gaire bé”.

Davant de les xifres assolides i, sobretot, la tendència apuntada, des de la UHA s’encara amb un “cert optimisme” aquest darrer trimestre de l’any. I és que, malgrat que els mesos d’octubre i novembre acostumen a ser dels més fluixets de l’any a l’espera del pont de la Constitució a Espanya i de la campanya nadalenca, Ara confia que esdeveniments com l’Andorra Shopping Festival o la nova edició de l’Andorra a taula “ajudin també a poder mantenir aquesta tendència positiva”. Pel que fa a l’Andorra a taula, iniciativa que en aquesta ocasió no s’ha celebrat també a la primavera com era habitual, el dirigent de la UHA va assegurar que “si s’assoleixen els números de l’any passat ja ens donarem per satisfets”.