L'octubre es tanca amb 507 aturats, un 9% menys que el mateix mes de l'any passat

Les xifres d'aturats han continuant la tendència a la baixa el mes d'octubre, que s'ha tancat amb 507 persones inscrites, la qual cosa significa un descens del 9% respecte del mateix mes de l'any passat. El ministre Portaveu, Jordi Cinca, ha posat en relació aquestes dades amb les d'assalariats del mes d'agost, que continuen anant a l'alça. Així, a 31 d'agost hi havia 35.559 assalariats, un 1,3% més que el mateix mes de l'any passat.

El mes d'octubre s'ha tancat amb un total de 507 persones inscrites al Servei d'Ocupació, la qual cosa suposa, respecte del mateix mes de l'any passat un descens del 9%, ja que llavors estaven inscrites 557 persones. Així ho ha explicat el ministre Portaveu, Jordi Cinca, reiterant la tendència a la baixa en el volum de persones que es troben a l'atur, ja que les xifres del mes passat són similars a les que es donaven els anys 2009 o 2010. A més a més, ha posat en relleu que respecte del mes de setembre l'increment no ha estat tant significatiu com en anys anteriors i, en aquest cas, només hi ha hagut 14 persones més inscrites entre un mes i l'altre, quan per exemple l'any passat l'augment va ser de 67.

Cinca ha posat en relació aquestes dades del mes d'octubre amb les d'assalariats del mes d'agost, que continuen registrant increments. Així, es va tancar aquest mes amb un volum d'inscrits a la CASS de 35.559 persones, la qual cosa suposa un 1,3% més que el mateix mes de l'any 2015. També ha remarcat que la tendència dels darrers dotze mesos és un 1,6% superior al període anterior.

Així, Cinca ha fet una valoració positiva d'aquestes dades posant en relleu que ja s'està "en xifres del 2009-2010" i que l'objectiu que hi hagi menys de 600 aturats ja s'està "consolidant".