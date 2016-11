L'IPC a l'octubre se situa en el -0,3%

La recuperació de l'índex de preus al consum que es constata des del mes de juliol continua, segons la dada de l'IPC del mes d'octubre feta pública aquest dijous pel departament d'Estadística, ja que se situa en un 0,3% negatiu, tres dècimes més que al setembre, quan va ser del 0,6 negatiu. Tot i això, els darrers dotze mesos han tancat amb índexs negatius. El transport, els hotels, cafès i restaurants, l'ensenyament l'habitatge i l'esbarjo s'han mostrat inflacionistes a l'octubre, mentre que l'alimentació, el vestit i el calçat i la salut han tingut un efecte moderador sobre els preus. D'altra banda, l'IPC acumulat des de principis d'any se situa en el 0,2% negatiu.

En termes anyals, els grups de l’IPC que han tingut una tendència inflacionista al mes d’octubre han estat el transport, per un augment en les variacions de preus dels carburants i lubricants; l'esbarjo, a causa de la pujada dels viatges turístics; els hotels, cafès i restaurants, principalment per un augment dels àpats fora de la llar i dels banquets de cerimònies i celebracions fora de la llar; l'habitatge, ja que han pujat preus els combustibles líquids, i l'ensenyament i els béns i serveis diversos, per una pujada dels preus dels salons de perruqueria i bellesa. No obstant això, el vestit i calçat, l'alimentació i la salut han frenat la tendència a l'alça.



Pel que fa a la inflació subjacent, que es calcula sense els productes amb els preus més volàtils i no estacionals com són els energètics i els frescos, al mes d'octubre aquesta xifra s'ha situat en una dècima positiva, de manera que se situa quatre dècimes per sobre de l'IPC. Fa dos anys que no hi havia una diferència tant estreta entre l'IPC i l'IPC subjacent.

En comparació amb les dades dels països veïns, a falta de les del mes d'octubre, val a dir que tant França com Espanya tenien índexs positius al setembre, 0,4 i 0,2% respectivament, pel 0,6 negatiu ja esmentat d'Andorra en aquest mes.