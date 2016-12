L'IPC avançat del mes de desembre se situa en el 0,3%

La inflació al mes de desembre s'ha situat en el 0,3% segons els càlculs de l'Índex de Preus al Consum (IPC) avançat que ha fet públic aquest divendres el Departament d'Estadística. Aquest indicador representa un càlcul previ de l'IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria un augment significatiu respecte a la variació interanual de l'IPC avaluat al mes de novembre (-0,1%).

Respecte dels països veïns, cal destacar que l'IPC avançat a Espanya al desembre se situa a l'1,5%. En cas de confirmar-se, suposaria una pujada de vuit dècimes respecte al mes de novembre, mentre a França encara no s'ha fet públic, ja que es coneixerà el 3 de gener.

Des d'Estadística posen en relleu que aquest indicador avançat es calcula amb l'objectiu d'aportar "la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d'estadística de la UE". Aquest indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l'IPC, però la diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l'IPC amb el 92% aproximat dels preus de desembre entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s'utilitza el mateix preu del mes anterior. L'indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l'IPC.