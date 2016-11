Les matriculacions de vehicles a l’octubre creixen un 25%

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’octubre han estat 352, fet que suposa un increment del 25,3% respecte al mes d’octubre de l’any anterior, quan se'n van matricular 281, segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d’Estadística.

Aquest mes d’octubre ha crescut en nombre de matriculacions en tots els grups de vehicles: els turismes un 13%, els camions i camionetes un 93,3%, les motocicletes un 53,2% i altres vehicles amb un 100%.

Des de principi d'any, les matriculacions de vehicles han augmentat un 14,9% respecte al mateix període de l’any 2015, i en els darrers 12 mesos un 15%, ja que s’han matriculat 3.803 vehicles pels 3.302 del mateix període anterior. Destaca la pujada del 26,2% de les motocicletes i del 17,5% dels camions mentre que els turisme han pujat en un 12,4%.

Pel que fa a les dades segons el tipus de carburant, es consolida el creixement dels híbrids de gasolina tant endollables com no endollables i dels vehicles elèctrics 100%. Així aquest mes d’octubre s’han matriculat sis vehicles de gasolina endollables, sis no endollables i nou elèctrics, quan l’octubre del 2015 no es va matricular cap vehicle elèctric ni cap híbrid de gasolina no endollable i només dos de gasolina endollable. Així mateix, les matriculacions de vehicles de gasolina han pujat a l’octubre un 40,9% i els de gasoli un 3%.



Des de gener, destaquen també les matriculacions dels vehicles híbrids de gasolina i dels elèctrics. Si es compara amb el mateix període de l'any passat, la pujada d'aquest tipus de vehicles és significativa. Des de principi d'any s'han matriculat 68 vehicles elèctrics per només dos al matex període del 2015. Els increments dels vehicles híbrids de gasolina en aquest període també són importants: 63 endollables enguany per tres de l'any passat, i 39 no endollables pels 15 al 2015. No obstant això, pel que fa als vehicles híbrids de gasoli, les matriculacions han estat molt poques: només un d'endollable (cap el 2015) i un altre de no endollable (dos l'any passat). En aquest mateix període els vehicles de gasolina han augmentat un 29,7% mentre que els de gasoli han baixat un 4,3%.

Les dades dels darrers 12 mesos son similars, amb una pujada significativa dels vehicles elèctrics i híbrids de gasolina, un increment dels de gasolina i un descens dels de gasoli.



Quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una variació mensual positiva a la baixa el darrer mes, situant-se en un 3,4%. Les matriculacions de turismes i motocicletes mostren una tendència estable, mentre que les de camions denoten una tendència mensual a la baixa, encara que amb valors positius.