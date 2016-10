Les matriculacions creixen al setembre un 65,2% respecte al mateix mes del 2015

Durant el mes de setembre passat es van matricular 375 vehicles, fet que suposa un creixement respecte al mes de setembre de l’any passat del 65,2%, segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística.

Al setembre d'enguany presenten creixements tots els tipus de vehicles: camions i camionetes, amb un 115,4%; altres, amb un 75%; motocicletes i ciclomotors, amb un 66,7%, i turismes, amb un 60,5%. Durant el que es porta de l’any 2016, les matriculacions han augmentat un 13,7% respecte al mateix període de l’any passat. Pel que fa a les matriculacions dels darrers dotze mesos, han estat de 3.732, el que suposa un increment del 12,7% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.311 vehicles. Les motocicletes i ciclomotors i els turismes han tingut una pujada del 21,3% i 11,8%, respectivament; els camions i camionetes d'un 6,3% i el grup altres un 2,3%.

Pel que fa a les matriculacions segons el tipus de carburant, al setembre han augmentat de manera significativa els vehicles híbrids tant endollables com no endollables, i també els de gasolina, mentre que en els de gasoli el percentatge d'augment ha estat més modest. De fet, durant el setembre s'han venut 8 vehicles electrics 100%, 4 dels de sense carburant i 1 híbrid de gasoli no endollable. Tot i que els augments en percentatge han estat grans -sobretot pel que fa als vehicles híbrids de gasolina-, les xifres són molt petites i cal tenir en compte que l'any passat encara no s'havia posat en marxa el pla d'ajudes per a aquest tipus de vehicles.



Des del gener, les matriculacions de vehicles de gasolina, els elèctrics 100%, i els híbrids de gasolina -endollables i no endollables- han crescut respecte al mateix període de l’any anterior. Per contra, els de gasoli, híbrids de gasoli no endollables i els vehicles sense carburant han patit descensos. Val a dir que des del gener s'ha matriculat un vehicle híbrid de gasoli endollable mentre que al mateix període de l’any anterior no se’n va matricular cap.

Dels darrers dotze mesos cal destacar els augments dels vehicles de gasolina, els elèctrics 100% i els híbrids de gasolina i, per contra, els descensos de les matriculacions de vehicles de gasoli, d'híbrids de gasoli no endollables i dels vehicles sense carburant.

Finalment, pel que fa a les dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata un creixement a la baixa els darrers tres mesos, situant-se aquest mes de setembre en un 1,3%. Els turismes, i motocicletes i ciclomotors mostren una tendència a l’alça, d’un 3,0% i un 1,6%, respectivament. En canvi, camions i camionetes mostra una tendència mensual a la baixa del -3,1%. El grup altres també mostra una tendència a la baixa però, en aquest cas, amb un valor positiu del 0,7% per a aquest últim mes.