L’EFA insta el Govern a “exigir més contrapartides” a la UE

El president d’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Josep Maria Cases, va instar ahir l’executiu a “exigir més contrapartides” a la Unió Europea (UE) en la negociació de l’acord d’associació, ja que considera que fins ara “Andorra ha donat molt i exigeix molt poc”.

En aquest sentit, Cases, que es va mostrar convençut que “el Govern està fent el que pot”, va recordar que en l’acostament a Europa ja s’ha cedit amb el secret bancari, “un dels punts forts del sistema financer”, sense obtenir cap contrapartida i va incidir també en la cessió de sobirania que comporta l’acord d’associació. “Si ens tanquem i donem el poc que tenim podem arribar a ser una Vielha qualsevol”, va assegurar Cases, que va admetre que des de la UE “exigeixen molt” tot i que va insistir que cal “saber demanar més coses”.

Entre les contrapartides que Andorra podria obtenir en l’acord amb la UE, Cases va incidir en la necessitat que s’aprofités per posar en marxa l’aeroport de la Seu d’Urgell, i va destacar que “és indispensable” que el país disposi d’una infraestructura com aquesta “si es vol continuar creixent”.

El president de l’EFA va fer aquestes manifestacions en el transcurs de la presentació del 15è Fòrum d’Empresa Familiar Andorrana, que tindrà lloc a Soldeu el primer de desembre, on sota el títol Empreses familiars: perspectives d’impacte s’intentarà “identificar aquells vectors futurs als quals hauran de fer front les empreses familiars andorranes”, segons va precisar el secretari tècnic de l’EFA, Joan Tomàs.

Cases, que va agrair a Andbank, Crèdit Andorrà i MoraBanc el seu patrocini de l’acte, va explicar que en aquesta nova edició del Fòrum d’Empresa Familiar hi participaran la portaveu del grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre; la directora general de Laboratoris Hipra, Maria del Mar Nogreda, i el professor fundador i assessor en energia de la Singularity University, la NASA i Silicon Valley, José Luis Cordeiro.

En la seva ponència, La política de l’empresa familiar, Aguirre abordarà els reptes polítics per recuperar l’estabilitat i afavorir així un entorn estable per a les empreses familiars. Nogreda exposarà el cas d’Hipra, companyia farmacèutica veterinària dedicada a la investigació, i com una empresa familiar s’ha convertit en una important multinacional, i Cordeiro incidirà en la necessitat d’adaptar-se als canvis tecnològics.