L'Aula Confuci organitza dos cursos d'iniciació al xinès el primer semestre del 2017

L’Aula Confuci de la Universitat d’Andorra (UdA) organitza amb la Fundació Institut Confuci de Barcelona dos cursos introductoris de llengua i cultura xineses de nivell A1.1 (iniciació) i de nivell A1.2 (intermedi), segons informa la Universitat. Els cursos, que tindran lloc a l'UdA, començaran el 21 de febrer i finalitzaran el 20 de juny. En aquests cursos semestrals de 60 hores els estudiants aprendran el sistema de pronunciació ('pinyin', sistema de transcripció fonètica), l'escriptura i el reconeixement de caràcters xinesos bàsics (radicals i components) i la comunicació oral en situacions quotidianes i senzilles. Així mateix, hi haurà cursos de portuguès dels nivells A.1, B.1 i B.2.1 del marc europeu.

La Universitat d'Andorra (UdA) organitza per al primer semestre de l'any vinent dos cursos de 60 hores d'iniciació al xinès. Els alumnes podran comprendre el vocabulari i expressions bàsiques relacionades amb la seva persona i amb la vida diària. A més a més, seran capaços de dominar i construir oracions simples, fer descripcions senzilles i intercanviar idees en xinès d’una manera simple. En aquesta fase, també coneixeran la riquesa de la cultura xinesa des de diferents angles: el protocol, la cal·ligrafia, el cinema, la música, les festes tradicionals...

El propòsit d’aquests cursos no consisteix només a proporcionar als estudiants coneixements lingüístics, sinó que també a desenvolupar la motivació per aprendre, la capacitat autodidacta, la cooperació, el coneixement de la cultura... Tot això contribueix que els estudiants posin en pràctica estratègies eficients i arribin a millorar la seva competència lingüística. L'activitat, a càrrec de la professora Yizhuo Ren i que inclou exàmens parcials i un de final, està dirigida tant a la comunitat universitària com a qualsevol persona interessada major de 18 anys. Els estudiants de formació reglada que superin l'avaluació del curs podran obtenir el reconeixement de quatre crèdits europeus de lliure elecció.

L'inici dels cursos serà el 21 de febrer i s'acabarà el 20 de juny, amb horaris per al nivell A1.1, els dimarts i dijous de 18.00 a 20.00 hores, i per al nivel A1.2, els dilluns i dimecres amb el mateix horari. La preinscripció es pot fer fins al 13 de febrer al web www.uda.ad. El preu de la matrícula és de 40 euros, amb un 75% de descompte per als estudiants de formació reglada i per al personal de la Universitat d'Andorra, a més de 20 euros del llibre de text i el quadern d'exercicis.

Així mateix la Universitat d’Andorra organitza amb el Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., tres cursos de llengua i cultura portugueses, amb l'objectiu d'oferir un coneixement general elemental i intermedi de la llengua i la cultura portugueses, corresponent als nivells A1, B1 i B2.1 del marc europeu de llengües (CEFR).

En aquests cursos s’abordaran les característiques lingüístiques generals de la variant europea de la llengua portuguesa per poder assolir i desenvolupar un nivell bàsic i intermedi de comprensió lectora, expressió escrita i expressió oral en situacions comunicatives quotidianes. Pel que fa als continguts culturals, l'objectiu és que l'estudiant comprengui i aprofundeixi en els aspectes comunicatius i pragmàtics bàsics del portuguès: formes de tractament, expressions habituals; com també en els principals aspectes de la cultura portuguesa a través de la literatura, la música, els símbols, la història i la geografia de Portugal.

Els estudiants de formació reglada que superin l'avaluació del curs podran reconèixer tres crèdits europeus de lliure elecció. Els cursos comencen el 29 de febrer i s'acaben el 22 de juny. Les inscripcions es poden fer al web www.uda.ad abans del 12 de febrer i el preu es de 30 euros, però gratuït per als estudiants de formació reglada i per al personal de la Universitat d'Andorra.