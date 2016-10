L'AREB acorda un nou traspàs de 600 comptes de BPA a Vall Banc

L'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) ha acordat un nou traspàs d'actius i passius de BPA cap a Vall Banc, després d'identificar nous clients de BPA com a traspassables. Tal com indica la resolució publicada aquest dijous al BOPA, després de la transferència inicial feta el passat mes d'abril, s'ha continuat el procés de revisió dels clients que en aquell moment no van ser considerats aptes per manca d'informació. Segons fonts pròximes a l'operació, es traspassaran aproximadament 600 comptes per un valor econòmic del voltant dels 80 milions d'euros.

Els saldos dels clients seran distribuïts en un contracte de dipòsit i en un compte a la vista amb plena disposició. Aquest darrer, però, només s'hi dipositarà el 20% del saldo total amb un màxim de 25.000 euros i un mínim de 15.000 euros. La resta dels diners no estaran a disposició del client fins al cap d'un mes des de la data de transmissió. De fet, els clients del primer traspàs ja podran disposar del 100% dels seus saldos a finals d'aquest mes d'octubre, un cop transcorreguts els sis mesos de restriccions.

La resolució estableix que la migració operativa i tècnica es pot allargar fins al proper 25 d'octubre, tot i que des de l'entitat han assegurat que l'objectiu és completar el procés amb la màxima brevetat de temps.

En el primer traspàs del passat mes d'abril, van passar a la nova entitat el 92% dels clients de BPA, i dels que no van ser traspassats, un 3% van ser considerats sospitosos de blanqueig de capitals, mentre que el 4% restant van ser considerats no aptes per manca d'aportació de documentació justificativa de la seva operativa. Aquest 4% corresponia a 1.242 clients, amb un volum de negoci de 708 milions d'euros. Les fonts consultades han indicat que no es descarta que en un futur puguin fer-se nous traspassos, tot i que cada vegada les migracions de clients seran més petites.